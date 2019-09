Lo más relevante de la mañanera de AMLO 24 de septiembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

El mandatario detalló las acciones para detener la caída de la producción petrolera y la rehabilitación de 6 refinerías.Se encuentra acompañado por la titular de Sener, Rocío Nahle y del director general de Pemex, Octavio Romero.

“Hubo poca inversión en energía e hidrocarburos, estamos levantando la producción de las refinerías. Estamos invirtiendo y rescatando a Pemex”, señala el mandatario.

Por su parte Octavio Romero, director de Pemex informó que “la producción petrolera en México comienza a tener repunte, con el inicio de operaciones en varios yacimientos y aumentará”.

“Esperamos que a finales de diciembre, el promedio de producción sea superior a 1 millón 800 mil barriles diarios”.

Para el caso de las reservas petroleras de este 2019, dijo que por primera vez en 15 años vamos a tener un incremento en las reservas 2P y 1P, producto de la actividad exploratoria y de la buena suerte. En la 2P habrá un crecimiento estimado de dos mil millones de barriles y para la 1P el incremento a finales del año será de 200 millones de barriles.

“La idea es que año con año se vaya incrementando, de manera que al final de la administración, la reserva 1P esté en 8.8 mil millones de barriles”, puntualizó.

SE AVANZA EN REHABILITACIÓN DE REFINERÍAS: SENER

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, informó hoy que avanza conforme lo previsto la rehabilitación de las seis refinerías del país para producir cada vez más combustibles, y resaltó el apoyo de los trabajadores de Pemex en los trabajos de mantenimeotno y reparación.

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Nahle dio detalles del Plan Emergente de Mantenimiento de las refinerías de Cadereyta, Madero, Tula, Salamanca, Minatitlán y Salina Cruz, con un presupuesto hasta ahora de 12 mil 500 millones de pesos.

Explicó que en diciembre de 2018 se procesaban 507 mil barriles por día, equivalente a 32 por ciento de la capacidad de refinamiento, y que esa cantidad ha aumentado a 814 mil en el actual mes de septiembre.

“Los trabajos de mantenimiento se han hecho por administración directa. Los trabajadores de cada refinería son los que han hecho los trabajos”, señaló la funcionaria, al mencionar que ello permite un ahorro considerable de recursos.

EL PETROLEO ES DE LA NACIÓN: AMLO

El coordinador editorial de IMPACTO, Roberto Cruz, cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al plazo relatado y si no habría riesgo de petrolizar la economía mexicana.

Ante ello el mandatario respondió:

“Nosotros estamos impulsando al mismo tiempo todas las actividades, pero era importante y estratégico el recuperar a Pemex al igual que la CFE, en las prioridades que definimos está el bienestar del pueblo”.

“Lo primero el mejorar las condiciones e vida y de trabajo, lograr el bienestar material y el bienestar del alma”, indicó.

“Por eso se están destinando más de 300 mil mdp de apoyos directos a los mexicanos sobre todo a los pobres, como nunca en la historia”.

“Segunda prioridad; el rescate del sector energético y eso es lo que estamos logrando “

“Estamos ahorrando e invirtiendo porque necesitamos que a partir del 21 los excedentes de Pemex nos van a ayudar a financiar el desarrollo nacional”.

“Y la tercera es la seguridad pública, la paz en el país, es la manera en que estamos trabajando “.

“Como mecánica del gobierno se decidió tener primero muy claro el mal que aqueja a México. Hicimos un buen diagnóstico ya sabemos cual es la enfermedad y la estamos atacando, la corrupción, y eso no solo nos ayuda a liberar al país nos está permitiendo liberar fondos”, aseguró el mandatario.

“Dentro de la estrategia se acordó que no íbamos a tener mil o dos mil programas sino cien, porque había dos mil programas, todo era aparato burocrático y no le llegaba el beneficio a la gente”.

“Por ejemplo son programas masivos los que estamos aplicando”.

Mencionó los programas para adultos mayores, apoyo a campesinos y a jovenes.

“No es solo una actividad y era importante el recuperar para la nación el petróleo”

“No olvidemos lo que decía Rockefeller: ‘el petroleo es el mejor negocio del mundo y el petroleo mal administrado es el segundo mejor negocio del mundo’”.

“No se le paga renta a la naturaleza, extraer un barril de petroleo cuesta 10 dolares y se vende en 60”.

“¿Qué otra actividad económica deja esa utilidad?”, cuestionó el mandatario.

“Por eso es al mismo tiempo, la gran tentación, por eso se fueron sobre el petróleo y querían la privatización por completo, que se dividiera esa utilidad”

“Los contratos que se entregaron, les llaman de utilidad compartida “

“Se entregaron estos contratos así y lo que estamos esperando es que se produzca”

“Todos esto no lo estamos haciendo para cuestionarlos, no se van a cancelar los contratos, nada más que, si no hay producción en eso contratos no podemos decir que van a continuar entregando concesiones”, señaló.

“Lo que estamos ahora haciendo es con la participación de Pemex, que es una empresa de la Nación no es del gobierno, ni siquiera es del estado mexicanos,el petróleo es de la nación”

“En el caso de la reforma energética(…) si una empresa pública es manejada con honestidad y eficiencia, rinde y la utilidad es para la nación y para todos”

“Primero financiar el desarrollo de México, destruyendo la corrupción y con austeridad, eso ya estamos viendo que está funcionando.”

“Para tener más bienestar necesitamos mantener cero corrupción cero lujos y agregarle dos componentes más:”

“La recuperación del sector energético, porque significa ingresos para la nación, no hay ninguna empresa tan rentable como Pemex”, dijo.

“Que se logre más crecimiento económico, porque eso es empleo bienestar finanzas públicas más fuertes, más recaudación”.

“El pronóstico es que este año y el que vienen van a crecer las remesas como nunca en la historia y así no vamos a depender del petróleo”.

RELACIÓN CON EMPLEADOS DE PEMEX

El coordinador editorial de IMPACTO, Roberto Cruz, cuestiono al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la relación que se tiene con los trabajadores de Pemex.

“La relación es buena porque se logró el aumento el el salario mínimo y esto tuvo un impacto para aumentar los salarios en general”, indicó

“Espero que esto siga mejorando, siga fortaleciéndose el salario, también hacerlo de manera gradual, pero siempre recuperando lo que perdió el salario en todo el periodo neoliberal”

“Nunca más el salario por debajo de la inflación”

“Es un proceso gradual paulatino, pero va a seguir mejorando el salario”, aseguró el mandatario.

CNTE ESTÁ EN SU DERECHO DE MANIFESTARSE

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que ahora a los conservadores les molesten manifestaciones como las de la CNTE, que este día instaló un plantón afuera del Senado, luego de no dijeron nada cuando la corrupción estaba legalizada en otros gobiernos.

Al ser cuestionado sobre la postura de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ante la discusión de las leyes secundarias de la reforma educativa en el Senado, afirmó que es su derecho de manifestación y que eso molestó mucho a los conservadores, “pero son una farsa, un engaño”.

Señaló que se desprestigió a los maestros a través de organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción, “por algo que no beneficiaba en nada a la educación, todo por el afán privatizador, (pero) ya deben irse acostumbrando que no vamos a aplicar la misma política neoliberal”.

Estaban acostumbrados a mandar y no pagar impuestos y todavía se situaban como jueces, dijo López Obrador en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, y agregó que “les preguntaría qué hicieron cuando la corrupción estaba legalizada en la época en que ellos simulaban” que la combatían.

Cuestionó, además, “cómo crearon una organización si nunca dijeron nada, nunca, de que la corrupción estaba legalizada. Ya basta de simulación, no se puede así y ese es un distintivo del conservadurismo: son muy corruptos, pero además de corruptos, hipócritas”, enfatizó el jefe del Ejecutivo federal.

Este martes, la CNTE instaló desde temprano un plantó afuera del Senado de la República, donde por la tarde -en comisiones- se analizarán las leyes secundarias de la reforma educativa. Por esta situación fue cerrada la circulación en la lateral de Paseo de la Reforma, a la altura de la calle Paris, en la colonia Tabacalera.