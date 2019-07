Lo más relevante de la mañanera de AMLO 24 de julio

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

El mandatario presentó el documento donde se compromete a la no reelección y solicitó al Congreso que aprueben la iniciativa de revocación de mandato.

“Deseo de todo corazón que lo logrado sea muy difícil de revertir cuando me vaya”.

”No soy partidario de la Reelección, no creo en eso’, señaló el mandatario.

“Sepan, pues, señores conservadores, que abandonaré la Presidencia el día preciso que marca la ley de leyes, la Constitución, y que en 2024 me iré allá por Palenque”.

CONGRESO DE BC

Indicó que prefiere no opinar sobre el tema de la ampliación de mandato en Baja California, para no dar pie a las malas interpretaciones, pues este asunto le corresponde al Congreso de la entidad, y él no tuvo nada que ver en esa decisión validada la víspera.

Tras señalar que en este asunto no se ha informado de manera adecuada, ya que no solo votaron a favor los diputados de Morena, sino también los de la oposición, López Obrador pidió en su conferencia de prensa matutina no involucrarlo en este tema pues “no tuve nada que ver, ya no es el tiempo de antes en que estas decisiones las tomaban desde arriba”

Así se conforma el Congreso de Baja California que votó por la extensión de mandato.

12- PAN

5- PRI

3- MORENA

1- MC

1- PT

3 -Independientes

T-MEC

“Yo espero que a más tardar en septiembre se apruebe en Estados Unidos. La ratificación del tratado va a ayudar mucho a que haya más confianza en México y que lleguen más inversiones al país para tener más crecimiento económico y más empleo”.

Anunció también que este sábado se reunirá en Minatitlán con el presidente, Juan Orlando Hernández, para impulsar actividades productivas en Centroamérica.

ATENCIÓN CIUDADANA

Posteriormente hizo uso de la palabra Leticia Ramírez, representante de Atención ciudadana confirma que reciben a toda la gente que llega a Palacio Nacional, “la instrucción que tenemos es escucharla. 70 mil personas hemos recibido, 400 personas diarias y casi 600 grupos”.

“Hemos contestado al 48% de las solicitudes. Hay casos muy importantes que requieren más agilidad como el de salud”.

INTERNET

“Vamos a trabajar con prisa, para el siguiente año habrá avances. Es una empresa sin fines de lucro, si se cobra será mínimo, sólo para el mantenimiento. Se espera comunicar el 75% del territorio nacional con internet”, señaló López Obrador.

BUROCRACIA DORADA CON FELIPE CALDERÓN

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, mencionó que ya existía una estructura de gobierno, pero durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón creció de forma desmedida la “burocracia dorada” y se crearon nuevos puestos con los sueldos más altos.

Al ser cuestionado sobre algunos puestos que aún hay en las dependencias del gobierno federal como las direcciones adjuntas, dijo que se debe en parte a que hay una resistencia al cambio, pero por ello en el nuevo presupuesto ya no existirán esas plazas, “cómo van a cobrar”.

En ese sentido, López Obrador indicó que ya no existirán plazas de directores adjuntos y choferes para altos funcionarios, porque no habrá con qué pagarles, como antes cuando se tenía mucho dinero.

“Tenemos esas resistencias al interior y ahí andan pensando que van a burlar la norma”, expresó el mandatario federal al señalar que aún no se termina de hacer el ajuste y que se trabaja para terminar con la burocracia excesiva, porque el gobierno le costaba mucho al pueblo, “era un gobierno mantenido, bueno para nada”.

¿RENUNCIA DE OLGA SÁNCHEZ CORDERO?

“Estoy muy contento con el trabajo que está haciendo la secretaría de gobernación,la Lic. Olga Sánchez Cordero, es extraordinaria, profesional, tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con impartición de justicia, defensora de las mujeres, y muy trabajadora”

“Todos los días desde antes de las 6:00 de la mañan está en el gabinete de seguridad, estamos muy contentos con ella y no queremos que se vaya”, aseguró.

“No es como otros casos donde sí me gustaría (…)los que están agazapados de tiempo atrás, que no comparten el proyecto nuevo y no están a favor de la 4T, pues en un acto de honestidad deberían decir ya me voy, esto no me gusta, no estoy de acuerdo y no son trabajadores de base, no, se podrían ir a trabajar a un banco o una calificadora, dar clases a una universidad de buen nivel económico, porque cobran bastante colegiatura”.

“Pero no es el caso de la licenciada”.

“Llevamos años actuando de la misma manera, ¿no dijimos por años que el principal problema era la corrupción? ¿que se tenía que llevar una política de austeridad republicana?”

“¿De qué se sorprenden?”