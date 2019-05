Lo más relevante de la mañanera de AMLO 23 de mayo

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

HAY RESISTENCIAS SOBRE NUEVA CONDUCCIÓN DEL IMSS: AMLO

El IMSS, como otras instituciones están plagadas de corrupción, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador al iniciar su conferencia “mañanera”.

A muchos, dijo, por eso no les gusta la forma de actuar del Gobierno federal.

Respecto al abasto de medicamentos, dijo que eso se va a regularizar.

“Pero hay resistencias”, como es lógico”, expresó. “Pero no nos vamos a detener”.

El IMSS compró 40 mil millones de pesos y faltan medicamentos; es inexplicable, afirma.

“Y el ISSSTE, 15 mil millones de pesos. Hacían su agosto algunas empresas proveedoras de medicinas”.

Ya tenemos un convenio con la ONU para la transparencia. No vamos a detenernos, añadió

CADA PESO DEL IMSS DEBE USARSE HONRADAMENTE: ROBLEDO

En 1959, en Zitácuaro, Michoacán, una señora queda viuda y emigra a la Ciudad de México, dijo Zoe Robledo, Director General del IMSS. Trabaja como 10 años en el IMSS. Esa mujer era mi abuela. A nosotros nos comentaba que gracias al IMSS se superó y rehízo su vida.

Y eso significa que las instituciones deben recuperar sus objetivos de servir a los ciudadanos.

Agradece la confianza en su persona.

Revela reunión con Carlos Urzúa, Secretario de Hacienda. Afirma que quedó claro el gasto del instituto.

Asegura que de 64 mil millones de pesos se ha gastado hasta ahora casi 7 mil millones.

En el rubro de compras es donde se debe atender la corrupción, señala.

Ese es el gran reto, que cada peso, cada centavo que aportan obreros, patrones y gobierno se utilicen de manera honrada.

INVESTIGAN A ANTORCHA CAMPESINA SOBRE EL ROBO DE ‘HUACHICOL’

Sobre investigación a Marcha Campesina sobre robo de “huachicol” se están entregando informes para que la Fiscalía General haga las investigaciones correspondientes en todos los casos, dijo el Presidente.

En eso, dijo, participa la oficina de Investigación Financiera.

Y no solo en robo de combustible, también en lavado de dinero.

“Todo se está investigando, no somos tapadera”, indica.

Santiago Nieto lleva los expedientes, pero no puedo hacer referencia a más datos por el llamado debido proceso, añade.

Está abierta la investigación en todo lo relacionado con el robo de combustibles e involucra a personas físicas y morales, agrega.

ENTREGAN LISTA DE PERIODISTAS ‘CHAYOTEROS’

Revela que ya se entregó toda la información sobre periodistas que recibían apoyos del gobierno por servicios prestados, por la información que difundían.

Se entregó al Instituto de Transparencia.

ROBLEDO EXPLICA GASTO DEL IMSS

Zoé Robledo explica sobre los ingresos del IMSS. Estos, para todo el años son de 64 mil millones de pesos.

De esos se han ejercido casi 7 mil millones de pesos, el 93 por ciento de la primera parte.

Esa es la eficiencia del primer trimestre, afirma.

Vendrá el segundo trimestre y ahí deberá reflejarse la eficiencia.

“Ordenar las cosas”, dijo. Sobre todo en los estados.

NO MÁS PRIVATIZACIONES, NO MÁS SAQUEOS, AFIRMA

Las privatizaciones se acabaron, afirma el Presidente López Obrador, porque es sinónimo de “neoliberalismo”.

Eso en referencia al Alcalde de Villahermosa, Tabasco que intenta vender la sede del gobierno para edificar otra.

Ese parapeto consumó el saqueo más grande de la historia, dijo.

Nunca en la historia de México se había robado tanto, ni siquiera en el periodo colonial, añade.

En estos 36 años “neoliberales” es donde ha habido más saqueo.

Nada se debe privatizar, ni siquiera edificios públicos, puntualiza.

Ahora si cuenta la fuerza de la opinión pública.

“Dónde están los buenos resultados de la privatización de los ferrocarriles, de las minas; parcial, del petróleo, de la industria eléctrica”, pregunta.

No se puede seguir con esa política privatizadora, fin al “neoliberalismo”.

Es de juicio práctico, no hay buenos resultados, afirma.

Antes del periodo neoliberal, la economía creció 6 por ciento, y luego solo el 2 por ciento.

“Nada de esa tentación de estar vendiendo parques, terrenos, edificios, bienes de la nación”.

EL Mandatario pone un ejemplo sobre los terrenos de fábrica de armas de la Sedena, más de 100 hectráreas, zona hasta de manantiales.

Ya se había hecho una evaluación, había un interés inmobiliario de 12 mil millones de pesos, pero se decidió que no.

“Va a ser la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec”, agrega.

De ahí la justificación de la austeridad, asegura.

‘SOBRE CALDERÓN NO PUEDO HACER JUICIOS TEMERARIOS’

Sobre la carta de Felipe Calderón, el Presidente López Obrador señala que no puede hacer un juicio si el ex Presidente cometió irregularidades.

El antecesor de Peña Nieto aseguró en una misiva a López Obrador que no tiene recursos para pagar seguridad para él y su familia, y que nunca cometió ningún delito.

“No puedo hacer juicios temerarios, nos quedamos con la voz del pueblo”.

DESABASTO DE MEDICINAS ANTES ERA PEOR, ASEGURA

Sí hay problema de desabasto de medicamentos, pero antes estaba peor, afirma el Presidente.

Lo que pasa, asegura, es que no se decía nada, y ahora se está ventilando porque cambiamos de estrategia.

Antes era un desastre, pero un desbarajuste por completo, señala.

Asegura que no se está despidiendo a nadie, que todo eso es propaganda para afectar al Gobierno federal.

“Ya ven como es el hampa del periodismo, no todos, desde luego”.

En los estados se está trabajando para que no falten los medicamentos.

Admite que está muy mal el sistema de Salud, pero que para ello son estos esfuerzos.

Asegura que su compromiso es que en este gobierno se haga valer el derecho del pueblo de México a la salud como lo establece el Artículo 4 constitucional.

“Solo pido un poco de tiempo porque dejaron en ruinas el sistema de Salud”.

En el ejercicio del presupuesto del Seguro Social se ejercieron cerca de 145 mil millones de pesos, que significó un 94.5 por ciento de lo programado.

No hay subejercicio.

No es que no se estén comprando las medicinas, sino que se están revisando los contratos con empresas sobre obras que quedaron inconclusas.

Advierte que se dará a conocer el número de hospitales que quedaron inconclusos, las empresas que participaron, dice.

“Estamos limpiando, que bien que están saliendo todas estas cosas, para que se vaya conociendo todo el régimen de corrupción que existía, cuando los ‘conservadores’ eran beneficiarios”.

‘ME SIENTO SEGURO Y OPTIMISTA A CASI SEIS MESES DE GOBIERNO’

Después de casi seis meses de gobierno me siento muy seguro y optimista, afirma el Mandatario federal.

“Les puedo decir que vamos bien, hay obstáculos, pero no importantes”, señala.

Somos, añade, especialistas en carrera de obstáculos.

Estamos bien en economía, es de las mejores actuales por el desempeño que se tiene, indica.,

Hay inversión, mucha extranjera, señala.

“Hay mucha confianza, logros importantes el que se tenga una buena relación con el gobierno de Estados Unidos en lo económico, financiero.

“No en guerra comercial, sino escaramuza, de aranceles entre EU y China”.

Festeja que se haya eliminado el arancel al acero.

Asegura que está aumentando el comercio, los salarios, las inversiones.

Expresa que ya son casi 15 millones de personas que reciben sus apoyos.

También en la disminución de la inseguridad, añade.

El plan debe aplicarse con profesionalismo, indica. Cero tolerancia contra la corrupción.

Sí me ha sido gobernar, afirma.

“Cuando hay honestidad se puede todo. Eso se convierte en un escudo protector y se vuelve uno muy fuerte, se tiene autoridad moral y eso permite tener autoridad política, ese es el secreto”, asegura.

Si me señalaran y me dijeran “eso que dice no es cierto” porque tiene un departamento en Nueva York, porque se ha hecho rico, pues no tendrá autoridad ni moral ni política, añade.

AFIRMA QUE GOBERNACIÓN YA NO ES LA SECRETARÍA DEL AUTORITARISMO

Agradezco a la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero porque está al frente de lo que fue la “Secretaría del Autoritarismo”, señala el Presidente, y hoy va a dar quién es el nuevo subsecretario en sustitución de Zoe Robledo.

Ojalá algún día conozcan los sótanos, conozcan como era Gobernación, afirma.

Recuerda que Fidel Velázquez decía que no iba a Gobernación porque ahí regañaban.

“Pero a otros no solo los regañaban”, agrega.

Pero con Sánchez Cordero es otra, dice, ahí se defienden los derechos humanos.

Ella es la encargada de la política interior, “de la buena política”, afirma.

SE ATENDERÁ ZOZOBRA Y VIOLENCIA EN MUNICIPIOS DE CHIAPAS, PROMETE

Sobre violencia en campamentos de algunas zonas de Chiapas, como el municipio de Aldama, sobre falta de apoyo y la zozobra que se vive, e incluso agresiones a balazos contra los pobladores, el Presidente pasó el caso a Alejandro Encinas.

“No se les indemnizó a nadie la pérdida de cosecha de café como usted se comprometió”, se quejaron.

Es un caso de urgencia. En esa zona de Chiapas urge intervenir, denuncian.

Por más que la persona, el periodista, que relató la situación y dijo que es urgente el apoyo, el Mandatario federal solo dijo que se va a atender.