Lo más relevante de la mañanera de AMLO 23 de julio

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

El mandatario inició la conferencia de prensa matutina informando que “la venta del avión presidencial ya está en la fase final, se presentaron seis propuestas y la ONU está acompañando y decidiendo sobre la mejor oferta”.

“Se va a obtener una cantidad importante”, asegura.

HOMICIDIOS EN TIJUANA

Además aseguró que la incidencia en los homicidios van a la baja; “se ha presentado una disminución de ese delito en Guanajuato, Veracruz, Baja California”.

“Vemos constantemente dónde hay más incidencia delictiva, vamos a desplegar más elementos de la Guardia Nacional (…) En caso de homicidios si tiene que ver con el llamado crimen organizado”.

PEMEX

“Lo que no va a haber son acuerdos extralegales o por debajo de la mesa, no se va a entregar dinero a líderes sindicales, se está haciendo la revisión del contrato colectivo”, indicó el mandatario.

“La indicación que he dado al director de Pemex es que se ajuste a lo legal”.

“Ningún premio para dirigentes”, insistió.

“No tienen por qué impedir la toma de nota”, aseguró

CORRUPCIÓN EN PENALES

“Estamos trabajando para acabar con la corrupción en los penales, comenzando con la autoridad”.

“Había corrupción incluso en la compra de alimentos para los reclusos. Es mejor atender las causas que originan la inseguridad y la violencia”

El presidente también cuestionó a las narcoseries, aunque menciona que no va a promover la censura para éstas. “Urge que la campaña contra las adicciones inicie, para darle más opciones para los jóvenes”.

“No me gustan las cárceles, por eso es mejor prevenir y atender las causas que originan la violencia, es más barato construir una escuela”.

NO HE USADO EL PODER EXCESIVAMENTE: AMLO

En víspera del aniversario 70 de IMPACTO LA REVISTA, el coordinador editorial de IMPACTO,Roberto Cruz, cuestionó sobre si ostentar el poder convierte a quien lo gana en un ente poderoso para usarlo a granel, y convertirlo en un personaje intocable; a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió:

“No deben de existir más que los poderes legal y legítimamente constituidos, es decir el poder dimana del pueblo, no puede haber otros poderes creados quienes detentan el poder tienen que haber surgido de procesos democráticos”

“En ese sentido sí soy representante del Poder Ejecutivo porque me eligieron con ese propósito”, señaló el mandatario.

“¿Qué se hace con el poder? Lo fundamental es servir a los ciudadanos servir al prójimo, el poder solo tienen sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, lo otro es fantochería, no tienen validez, eso es para los que no tienen ideales”.

“El poder solo se justifica si se pone al servicio de los demás”, indicó.

“En lo personal de gobernar, entender que el poder es humildad, eso, nada de prepotencia, nada de autoritarismo, la fuerza de la razón, con eso se ejerce el poder”.

“Y dicen también que cuando no hay ideales, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos, los vuelve locos, pero si hay principios e ideales no hay riesgo de echarse a perder”.

“También se dice que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente, siempre y cuando no haya democracia y libertad, si hay democracia y libertad nadie puede sentirse superior en la escala social”.

¿Ha usado el poder excesivamente?

“No,nunca. He ejercido mis libertades eso sí a plenitud, la libertad no se implora, se conquista”, aseguró el mandatario.

“Todos tenemos que ejercer sin limitaciones la libertad”.

ESTOY AL 100

El coordinador editorial de IMPACTO,Roberto Cruz, cuestionó al Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su estado de salud.

¿No existe una alerta ante el no descanso? ¿Existe un ‘plan B’ para seguir con el mismo ritmo de trabajo?, cuestionó esta casa editorial al mandatario. Ello luego de que admitió que padecía hipertensión.

Ante esto el presidente López Obrador respondió que:

“Yo estoy muy bien de salud, ya es de dominio público, tuve un infarto salí bien por eso me interesa mucho el que puedan salvarse vidas de quienes padecen infartos”.

“En los hospitales que estoy visitando, llevo 17, solo en 2 hay equipo y medicina para atender a infartados”, señaló el mandatario.

“De 17 hospitales sólo en 2, y si no tienen ese equipo y esa medicina no duran, no alcanzan a llegar, porque donde hay la atención en promedio está a 4 hora del hospital, ya no hablemos de la comunidad”.

“Yo tuve la suerte de que me dio un infarto a 15 minutos de un hospital, por eso lo puedo contar”.

“Hay muy buenos médicos en el país, si se atiende el infarto y se es cuidadoso con la alimentación, el ejercicio y las pastillas, pues está uno bien, vuelve uno a nacer”, aseguró.

“Ayer vi a quien me atiende y todo, electrocardiograma y análisis allá en la casa de ustedes, me hacen el favor de ir a tomar sangre a las 5 de la mañana para los análisis y al 100, les puedo mostrar los resultados”.

“Aprovecho para decirlo porque luego piden información, estoy muy bien al 100”.

“Tengo el compromiso de entregarme y consagrarme a esta causa mientras viva entonces un poco mi angustia, mi ansia es el tiempo, porque no me voy a reelegir por cuestiones de principios de ideales”.

“Ya no son 6 años, yo termino a finales de septiembre, pero el asunto es que la transformación requiere, primero establecer las bases que es lo que quiero dejar listo este año, el no robar, destinar presupuesto a quienes más lo necesitan, acabar con la corrupción e impunidad, que haya bienestar, crecimiento empleo y comenzar a serenar al país, enfrentando la inseguridad y la violencia y fortalecer esto en 5 años”.

“El ten maya la refinería, el desarrollo del istmo tenemos que terminarlas en 3 años”.

“Lo de Santa Lucía, ya salió el estudio de impacto ambiental , pero hay que esperar porque quién sabe cuántos amparos más, hay que ir desahogando, hay que estar al pendiente porque si me voy de vacaciones avanzan los ‘conservas’ en su plan de impedir que se lleve a cabo la transformación entonces tengo que estar pendiente en todo”.

“El domingo dormí en Huejutla, el viernes, estuvimos aquí, nos fuimos a SLP, luego a Río Verde, a dormir a Valle, el sábado…”

“Porque vamos a desarrollar la Huasteca y un aeropuerto”

Describió los recorridos que ha realizado el fin de semana; “Es un privilegio conocer las maravillas de México”

“Estoy bien cuando puedo me escapo, aunque no les guste a algunos que me vaya un rato al béisbol, estoy bien y muy feliz de estar sirviendo a mi patria y con el apoyo de la gente que me está ayudando a empujar al elefante reumático”.

LO OCURRIDO EN SLP INVASIÓN A MI INTIMIDAD

“Hay algunos que se pasan, osea que me apachurran pero en general hay mucho respeto, hasta de quienes están inconformes”

“Lo que sucedió en Valles fue algo excepcional, no voy a usar guarda espaldas eso lo tengo decidido y definido”.

“Nada más pedirle a la gente que me ayuden, no solo es cuidarme, es la organización, son actos donde participa mucha gente, yo quiero saludar a todos, ellos también, pero no es fácil abrir paso, hacer la valla, eso se tienen que ir resolviendo para evitar problemas, hay inconformidades porque es natural , pero hay respeto nunca me he sentido agredido”

“Lo de Valles tuvo que ver con una invasión a mi intimidad porque ya estaba yo para meterme al cuarto del hotel y eso si o era correcto, yo les decía a ellos, con todo respeto; ¿Les gustaría que alguien fuera a meterse a sus casas?”

“A nadie le gusta eso”.

“En todo esto cabe la posibilidad de la manipulación, pero la gente es otra, ya cambió la mentalidad”

SALIDA DE HERNÁNDEZ LICONA DEL CONEVAL NO FUE POR CRÍTICA A AUSTERIDAD

La salida del director del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona, no se debió a su texto donde crítica al tema de la austeridad, sino porque ya había terminado su ciclo, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, el mandatario refirió que la decisión de su salida se tomó hace aproximadamente un mes, luego de que la secretaria del Bienestar le planteó que consideraba que ya era tiempo de que se dieran los cambios en ese Consejo, “le dije que sí, que lo fuese viendo”.

López Obrador agregó que Hernández Licona era el único director que había estado desde la creación del Coneval y afirmó que el que lo sustituye, José Nabor Cruz, es un profesional, un académico, confiable y preparado.

“No es cierto que haya sido (la salida de Gonzalo Hernández Licona) porque escribió en contra de la austeridad, tan no fue cierto que esto se decidió antes de que escribiera su artículo… No es mi fuerte la venganza”, enfatizó

Al ser cuestionado sobre este tema, el jefe del Ejecutivo indicó que “nosotros no somos injustos, lo que calienta es que nos comparen”.

FMI DEBE PEDIR DISCULPAS A MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó hoy que el Fondo Monetario Internacional (FMI) debería ofrecer disculpas a México por el daño que le causaron sus políticas neoliberales, y dijo desconfiar de sus pronósticos de crecimiento económico.

“No les tengo mucha confianza a esos organismos, ellos fueron los que impusieron la política neoliberal. Todos ellos deberían ofrecer disculpas al pueblo de México y hacer autocrítica”, señaló en su conferencia de prensa matutina al enumerar las “políticas dañinas” del FMI.

“Deberían decir ‘lo que propusimos resultó un fracaso y causamos un grave daño a los mexicanos porque dijimos que con la privatización iba a haber crecimiento y empleo (…), que había que disminuir al Estado y apostar al mercado, que la globalidad era la panacea y con las reformas estructurales, válgame Dios, iba a llegar la felicidad para el pueblo'”, expresó.

López Obrador afirmó que “nada de eso ocurrió, al contrario, la política neoliberal terminó en aumento de impuestos, paralización de la economía, en quitarle derechos a los trabajadores, afectar la dignidad de los maestros, dejarnos sin médicos por el afán de privatizar la educación, caída en la producción petrolera, más dependencia en la compra de combustibles”.

Agregó que las “recetas” del FMI provocaron que se desataran la violencia y la inseguridad y cuestionó: “¿cómo van a estar ahí opinando?, ¿qué autoridad moral tienen?, con todo respeto”.

El jefe del Ejecutivo aclaró que México no va a renunciar a esos organismos, porque “formamos parte del sistema financiero mundial, pero no quiere decir que no sepamos lo que han significado sus políticas”.

“Ahora ellos ya no van a decidir sobre la agenda de México, eso se terminó ya”, advirtió tras invitar “a los expertos del FMI, a los expertos, a los tecnócratas, a los nostálgicos del neoliberalismo, a que veamos si es lo mismo crecimiento que desarrollo”.

En su opinión, crecimiento es que se genere riqueza, pero “puede ser que ese crecimiento signifique solo acumulación de riqueza en unos cuantos”, pues acusó que en el “periodo neoliberal” México llegó a ser el cuarto país con más multimillonarios, mientras crecía la desigualdad.