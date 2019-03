Lo más relevante de la mañanera de AMLO

HACIENDA PUSO MUCHAS RESTRICCIONES EN APOYO A LA ZONA LIBRE FRONTERIZA

Sobre la Zona Libre y la Aduana en Tijuana, el Presidente dijo que los apoyos para la frontera ya se están aplicando. “Los técnicos de Hacienda pusieron demasiados requisitos… dificultaron el que el apoyo se aplique mejor .. es una autocrítica que estoy a

haciendo porque establecieron que el Plan de Apoyo Fiscal va a durar 2 años; las empresas consideran que no es suficiente … será todo el sexenio, pero el acuerdo dice 2 años. Es una limitante… pero ya está resuelto que en la frontera baja el ISR a 20 por ciento y el IVA del 16 al 8. También está resuelto que baja el precio de los combustibles”.

Explicó, sobre salarios, que en la larga noche del neoliberalismo , en 36 años, perdió su capacidad de compra. “Por primera vez en 36 años considera el salario considerablemente, nunca había aumentado como en este año… pero tenemos que ir poco a poco porque si no cuidamos a las empresas afectamos las fuentes de trabajo. Debe ser un proceso ascendente, pero gradual, racional para que no afecta en inflación ni se afecte la economía nacional”.

REPORTERA PIDE AYUDA

Una reportera de Tijuana pidió ayuda contra Jaime Bonilla, el super delegado del gobierno federal, “un poderoso personaje” que no quiere pagarle aunque ganó un laudo federal. Será el jefe de prenda Jesús Ramírez Cuevas quien la ayudará

El periodista Pedro Ferriz reclamó los calificativos de “fifis”; Le preguntó: “¿Podemos con esta confrontación?

López Obrador dijo: “tengan muy presente que el gobierno jamás va a atentar contra la libertad de expresión … por eso estás aquí .. esto no se hacía antes; aquí es abierto, dialogo circular… no hay rencores, no hay odios”.

López Obrador dijo que como antes el gobernante no tenía autoridad mortal, cualquier periodista lo ninguneada y no podía responder porque “le sacaban asuntitos… yo tengo autoridad moral, por eso, cuando veo que hay una actitud tendenciosa en la prensa …. siempre ha existido la prensa fifí, se usó para caracterizar a quienes se opusieron al Presidente Madero… los fiéis fueron los que quemaron la casa de los Madero… los que hicieron una celebración en las calles cuando asesinato atrozmente a Gustavo Madero … cuando los militares hicieron una de las cosas más horrendas de nuestra historia .. había una prensa que apoya esas cosas… los fiéis son fantoches, conservadores, saberlo todos, hipócritas, doble cara…”.

Encarado por el reportero, dijo que la prensa tiene derecho a disentir, “pero yo tengo derecho a replicar. ¡Fuera máscaras! No aparentes ser liberal cuando defiendes intereses creados y estas al servicio de los que están a favor de los conservadores … quemaste incienso a los que saquean al país … “

“No existen odios, no es consigna, es ventilar las cosas”, añadió.

QUE ESPAÑA, MEXICO Y EL VATICANO REVISEN EL PASADO

Se refirió a la respuesta del gobierno español sobre una carta que envió que nadie conoce. “Le falló (al gobierno español) en ese sentido, con todo respeto … no la dimos a conocer, si la envié, tanto al Rey Felipe VI de España como al Papa Francisco …. dicen que fue una falta de respeto al dar a conocer la carta”

El Presidente dijo que no dio a conocer la carta por respeto a que ellos tuvieran tiempo para revisarla, analizarla y dar una respuesta. “¿Qué es lo bueno? que nos hace recordar, avivar nuestra memoria histórica. En el periodo neoliberal no querían ni siquiera que conociéramos nuestra historia … hasta negaban los pasajes históricos más importantes, hasta quitaron el civismo”.

Con esta polémica, dijo, se va a saber qué sucedió hace 500 años “si hubo agravios, no los hubo, si es necesario pedir perdón y empezar una etapa nueva de reconciliación, de hermandad… si pensamos que no hay por qué disculparnos ni poder perdón, que todo fue fortuito, normal, que no hubieron violaciones a lo que conocemos como derechos humanos, que todo eso es algo que debe analizarse. No por afano de encono, sino buscando que estas corrientes subterráneas salga a la superficie, se ventile, que todos podamos pedir perdón y reconciliarnos.

“Por ¿qué vamos a conmemorar 500 años de la toma de Tenochtitlán, 200 de la Independencia ¿Qué vamos a hacer? ¿A celebrar? Vamos a ponernos al corriente de lo que sucedió y sin pedir nada mas que perdón por agravios, nos reconciliamos..”

Repitió lo que el día anterior dijo en Tabasco, que pedirá perdón los indios yaquis, mayas, a los chinos, porque quiere que el año 2021 sea el de la reconciliación.

“·Esto abre la revisión de nuestra historia, conocer el pasado. Quien no sabe de donde viene difícilmente sabrá hacia dónde va. No vamos a caer en ninguna confrontación, ni con España ni con otro gobierno. Pensamos conveniente que esto hermanará más a nuestros pueblos, para actuar con humildad porque el poder es humildad , no es prepotencia”.

Aclaró que si envió las cartas y por respeto no do a conocer su contenido y no lo hará sino hasta que se considere prudente por respeto al gobierno español y al Papa Francisco.

Propuso integrar un grupo conjunto con España y a partir de ahí revisar lo que ocurrió y reconciliarnos” “Actuaré con mucha prudencia, no quiero la confrontación”.

Dijo que en su momento enviará cartas a otros gobiernos, como Francia, que nos envió un emperador, a M Maximiliano, para que pidan disculpas a México.

También a Estados Unidos.

Y preguntó: ¿Vamos a celebrar la conquista?

Mi propuesta, dijo, es vamos a ponernos al corriente y reconocer agravios y pedir perdón y reconciliarnos.