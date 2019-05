Lo más relevante de la mañanera de AMLO 21 de mayo

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

El mandatario informó que “ya está funcionando el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y reitera que el domingo habrá subasta de vehículos en Los Pinos”.

Además habrá otra subasta para casas y una 3era. para joyas que fueron decomisadas, lo recaudado se destinará para los más pobres de Oaxaca.

Informó que Ricardo Rodríguez Vargas, director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes también será el director del Instituto para devolverle al pueblo lo robado.

Rodríguez Vargas confirmó lo dicho por el presidente y señaló que “la primera subasta será el domingo en los Pinos a las 12:00 horas”.

“Es una subasta abierta, por lo que cualquiera puede participar”.

“Lo que se recaude se destinará a 2 municipios en condiciones de marginación en Oaxaca”.

VIAJES AL EXTRANJERO SOLO CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE

“Di a conocer recientemente un memorándum para que los viajes al extranjero contaran con la autorización de presidente, se dio a conocer hace 15 días”.

“Saben cuántas solicitudes me han enviado para viajar al extranjero, alrededor de 100 en 15 días, ¿cuántas autorice? Creo que 20”, indicó.

“Yo entiendo, es importante viajar, pero… ¿Y el internet? ¿Y el trabajo aquí?”

“Pero son procesos, tienen que ir cambiando las cosas”

“Ayer dimos a conocer la información sobre los que no pagan impuestos, no es el propósito dar nombres, pero si algún día se llegara a saber, ¿cómo quedan ellos?, sus familias”.

FUNCIONARIOS NO DEBEN INTERVENIR EN ASUNTOS ELECTORALES

Los delegados del gobierno federal en los estados de la República tienen funciones de administración, por lo tanto no puede intervenir en asuntos político-electorales, afirmó esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien advirtió que quien lo haga será sancionado.

En respuesta a una pregunta formulada durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional sobre la presunta intervención del delegado del gobierno federal en Baja California Sur en asuntos electorales, el Ejecutivo federal subrayó que ningún funcionario de ningún nivel debe de intervenir en estos temas.

Si algún funcionario de los gobiernos municipales, estatales o federal intervienen en asuntos político-electorales, será sancionado “y recuerdo que ahora es delito grave el fraude electoral, no hay derecho a fianza”, aseguró.

UNIVERSIDADES PÚBLICAS

“Se va a crear organismo para administrar 100 universidades públicas con un presupuesto de mil mdp”

“Los recursos no los manejará la CREFAL”

“La maestra jubilada de la Facultad de Políticas y Sociales Raquel Sosa será la encargada del Sistema de Universidad Públicas”.

Por otra parte señaló que:

“No va a haber gasolinazos y otra cosa, al pagar la luz eso recursos son para fortalecer a la CFE y que ya no se siga deteriorando y lo mismo en el caso de Pemex”

“Ya no hay robadera”

“Puedo decirles que el gobernador de Veracruz es un hombre honesto”

“Hoy voy allá y voy a regresar el viernes y el sábado, vamos a empezar el viernes el programa de apoyo a productores de café y el sábado 1 de junio después del acto de la marina, iniciamos el apoyo a productores cañeros”

RECAUDACIÓN HA AUMENTADO

“El dato que tenemos es que ha aumentado la recaudación en 5% y yo creo que hayb dos cosas una que la gente está apoyando, está pagando sus impuestos y lo otro es que con medidas como las de ayer ya queda en claro que no va a haber impunidad y esto va a llevar a el que no pagaba que empiece a pagar”.

EVENTO EN BELLAS ARTES

“Yo en estos casos soy muy tolerante, soy respetuoso, andrés iduarte que era director de Bellas Artes permitió que llevaran a diego rivera y pusieran la bandera del partido comunista y lo cesaron por eso”

“Yo les diría que hay que ser tolerantes, laicos, pero tolerantes”

“No ser tan rígidos pienso que se debe evitar que se den estas cosas, pero no crear un ambiente de intolerancia”

“Cómo por este hechos suspender a la directora o director que ofrezcan disculpas y reconozcan si hubo error, tenemos que respetarnos todos”

“Están prohibidos, pero sí se dio un asunto especial ahí pues informar, ofrecer una disculpa, pero no hacer de eso”

“Se ha hecho tanto ruido que se vana a tener que cuidar esas cosas en el futuro”

“Vamos a pedir a la secretaría de cultura que explique, que venga aquí, vamos a debatirlo… es buen tema vamos a ventilarlo”

PRECIOS DE LUZ

“Vamos a revisar todo lo que tiene que ver con tarifas, pero lo vamos a hacer cuando tengamos posibilidades económicas, se genere más energía, que se pueda bajar el subsidio que se le da a las empresas, no a las que consumen, sino a las que producen la energía”, señaló.

PLATAFORMAS DIGITALES

“Hacienda ayer tomó la decisión es un asunto que están viendo, voy a pedir que me informen, es una demanda que tienen que ver con las empresas de México, quejándose de que hay compañías multinacionales que no pagaban impuestos y obtenían muchas utilidades”

“Los que pagaban impuestos veían esto como una competencia desleal, pero lo vamos a revisar”

REUNIÓN CON LA CNTE

“Fue muy buena reunión, se puso por delante el compromiso de dialogar y llegar a acuerdos”.

“Me presentaron un documento, hice el compromiso de que lo voy a responder puntualmente”.

“No se puede decir que sea propiamente un pliego petitorio, ellos así lo expresaron, pero quedamos en volver a reunirnos el lunes próximo a las 05:00 de la tarde”.

“Claro que hay diferencias, es normal, nada más respetarnos, pero muy bien la reunión del día de ayer”.

“Me gustaría que si ellos no les entregaron el documento, no lo voy a hacer yo, voy a preguntarles si aceptan que les dé a conocer el documento que me presentaron y el escrito que yo voy a contestar ”

“Las puertas de este palacio están abiertas para la CNTE el SNTE y todas las organizaciones”.

