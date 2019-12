Lo más relevante de la mañanera de AMLO 20 de diciembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

Esta mañana se informa sobre la aprobación del T-MEC en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. “Es una muy buena noticia para México” que fortalecerá nuestra economía, atraerá inversiones y ayudará en la creación de empleos.

El mandatario señaló que “por ley, hoy es el último día para pagar el aguinaldo. Hay una práctica de simulación para no pagar aguinaldos y otras prestaciones que no debe ocurrir, por lo que realizarán inspecciones”.

T-MEC

El titular de la SRE, Marcelo Ebrard refirió que el T-MEC es el “tratado más votado en la historia de EUA” con 385 votos a favor y 41 en contra, luego del tratado entre Israel y ese país, por lo que “nosotros damos como un hecho que el tratado ha sido aprobado”.

Ebrard dijo que con la firma del T-MEC “se termina una etapa de incertidumbre muy larga” que dará certidumbre a los inversionistas. Además, refirió que para México significa empleos, inversión y desarrollo tecnológico.

“Es una excelente noticia va a tener impacto en las inversiones y en las decisiones de las empresas. Además de desarrollo tecnológico y sabremos cómo se van a resolver las controversias”, dijo el canciller al destacar este aspecto que no contienen otros tratados en el mundo.

Posteriormente, la La titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín,dijo que México debe esperar un aumento en la inversión por el T-MEC, pues con este Tratado se consolida el mercado más grande del mundo con 490 millones de personas y 1.16 billones de dólares en comercio.

“Con el T-MEC se preserva la integración de América del Norte, se mantiene el libre comercio, se definen reglas claras y mecanismos de solución de controversias y se da certidumbre a los inversionistas“.

REALIZARÁN INSPECCIONES

Zoe Robledo titular del IMSS, refirió que en los últimos 10 años en diciembre se pierden 270 mil empleos, 59% permanentes y 41% eventuales, lo que representa una caída de -1.5% respecto a noviembre.

“Los cambios en la economía con respecto al empleo a finales de año tienen aspectos estacionales que pueden responder a otro tipo de prácticas, como el aguinaldo y cuestiones de evasión”.

Indicó que se realizan revisiones a empresas para detectar presunta simulación de despido a empleados, con lo que buscan evadir pago de prestaciones sociales y aguinaldo.

Además anunció que buscarán el aseguramiento en el IMSS de trabajadores jornaleros, para que tengan seguridad social incluso fuera de su temporada de trabajo.

QUEJAS POR DESPIDOS EN NOTIMEX

El mandatario fue cuestionado sobre los despidos en la agencia de noticias Notimex y destacó la labor de la directora que es una periodista de toda la vida. Por su parte, la secretaría del Trabajo, Luisa Alcalde mencionó qué hay cerca de 15 casos de demandas laborales que se están analizando.

NO ESTAMOS LIGADOS AL CRIMEN

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el gobierno federal no tiene nada que ver con organizaciones relacionadas con el narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, ni con la presunta entrega de apoyos repartidos a ciudadanos por parte de una organización criminal.

“No tenemos nada que ver con esas organizaciones, una de las políticas que se aplican está vinculada a no establecer relación con organizaciones de la delincuencia, ni de la delincuencia común, ni de la de cuello blanco. No tenemos nada que ver”, indicó.

En ese sentido, el mandatario federal mencionó que con la reforma al Artículo 28 de la Constitución Política mexicana quedó prohibida la condonación de impuestos a las empresas.

“Ya no es el tiempo de protección a bandas, ya no se permite y tampoco hay negociaciones con las organizaciones delictivas ni la práctica de proteger a unos y destruir a otros, todo eso se termina por completo”, aseveró.

NO SE PUEDE ACUSAR SIN PRUEBAS

Luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que no encontró evidencias de conflicto de interés o corrupción contra el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que “no se puede acusar sin pruebas”.

“Entiendo que la denuncia que se presentó fue por su desempeño en esta administración y eso es lo que se resolvió”, dijo respecto al dictamen de la SFP, “además yo tengo en estos casos un criterio que considero amplio, no se puede acusar sin pruebas, yo fui opositor mucho tiempo y presenté denuncias, pero siempre probé”.

Tras mencionar que antes en la CFE los contratos se hacían por influencia, el mandatario federal sostuvo que si se tiene que juzgar lo hecho en tiempos pasados por el ahora titular de esta Comisión, “bueno eso se juzga y pues cada quien tiene que responder”.

Expuso que como opositor a él nunca le presentaron una denuncia por calumnia, “recuerdo que cuando nos dieron las cajas con los papeles que demostraban que se habían gastado 70 millones de dólares en la campaña de Tabasco por la gubernatura en 1994 (…), dijeron que nos iban a demandar porque eran falsas, y hace poco uno de los que aportó declaró que eran ciertas las pruebas”.

“El contador era muy ordenado y dejó, me acuerdo, carpetas de estas verdes con las copias de todas las pólizas de cheque, los estados de cuenta”, añadió López Obrador en su conferencia de prensa donde se le preguntó su opinión luego de la resolución de la Función Pública sobre el caso Bartlett.

SANCIÓN A VOCERO PRESIDENCIAL

“Hay un procedimiento administrativo y el 30 de diciembre termina el trámite para determinar la sanción que corresponda”, señaló el vocero Jesús Ramírez Cuevas.

“Hay tiempo, pero si se va a acumplir”, señaló AMLO

“Vamos a esperar a que concluya el trámite”.

CONSULTA PARA JUICIO A EX PRESIDENTES

El mandatario fue cuestionado sobre la posible violación de derechos por la consulta contra ex presidentes.

“Si los ciudadanos deciden que se inicie un proceso en contra de los ex presidentes la autoridad tendría que cumplir con ese mandato”.

“Lo que creo yo que está por encima de cualquier criterio es el mandato de los ciudadanos”.

“Jurídicamente cualquier ciudadano hoy tiene el derecho de denunciar”.

“Yo establecí desde mi discurso que habían dos posibilidades, presentar denuncias a los ex presidentes o poner un punto final e iniciar una etapa nueva”.

“Yo dije que era partidario de lo segundo, pero que si los ciudadanos exigían que se procediera y se llevaba a cabo una consulta, nosotros íbamos a aactuar cumpleindo con el mandato de los ciudadanos”.

“Yo he expresado que yo votaría en contra porque no quiero que nos empantanemos en estos asuntos pero ese es el mecanismo, ahora si yo promuevo la consulta es distinto, eso no es lo que estamos planteando”.

“Voy a hacer un llamado a quienes simpatizan con nuestra causa par que reúnan las firmas para la revocación de mandato eso si quiero que se lleve a cabo”.

JUICIO A TRUMP

“Lo del proceso de EU hay que observarlo pero con respeto, no es el primer juicio, ha habido otros dos, en el caso del presidente Clinton en el Senado se le exoneró”

Acerca de si son republicanos o demócratas o con quién nos va mejor, pues es relativo, nos fue bien cuando el presidente Lincoln, que era republicano y gobernaba en México el presidente Juárez”

“No nos fue muy bien con un presidente que ordenó la invasión a México, era demócrata”

“Nos fue bien con el presidente Franklin Delano Roosevelt y ya de los otros mejor no hablamos”

“De manera muy especial hemos contado con la colaboración y respeto el presidente Trump y no es un asunto personal, no es como me trata como presidente de México sino como trata a nuestro país esto va mas allá de la amistad”, señaló AMLO.

“Hemos tenido buen trato y buena relación de cooperación una prueba es esto del tratado”

AGENDA

“Hasta el 24 nos vamos a ver el 24 es el mensaje de navidad, pero por ustedes, les comento que voy a salir después de que nos encontremos el 27 en la mañana, voy a salir y nos vamos a volver a encontrar el día 2 en la mañana”

“Nos vamos el 28 y regresamos el día 2, el 24 sí vamos a estar y el 25 no”.