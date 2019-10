Lo más relevante de la mañanera de AMLO 2 de octubre

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

MARCHA CONMEMORATIVA POR EL 68

El mandatario habló sobre la marcha en conmemoración del Movimiento Estudiantil de 1968 y señaló que se garantiza la libre manifestación.

“Nunca más torturas, masacres, nunca más un 68”, señaló.

“Hoy se garantizan las libertades de manifestación, de protesta y pedimos a todos en especial a los que van a ejercer su derecho de manifestación, que lo hagan de manera pacífica, sin violencia”

“No caer en provocaciones no significa enfrentar a los provocadores y exhortarlos a que ese no es el camino”.

“Va a estar a cargo de llevar el seguimiento de esta manifestación la jefa de gobierno y vamos a apoyar todo lo que ella decida, vemos muy bien el que participen civiles vestidos de blanco, es el momento de llamar a la paz”.

LAMENTA MUERTE DE MIGUEL PORTILLA

“Miguel Portilla un historiador de primer orden defensor de los pueblos originarios, estudiosos de las culturas prehispánicas de la filosofía”.

“Fue muy lamentable su pérdida, siempre un hombre trabajador, lúcido , inteligente, ese es el recuerdo que tenemos de él, nos da tristeza, pero al mismo tiempo celebramos que un mexicano así haya aportado tanto a la historia del país”.

GRUPOS RADICALES

Al preguntarle si tiene información sobre grupos que se dedican a hacer protestas violentas y hasta tienen grupos en Whatsapp para festejar si las cosas salen como ellos quieren, el presidente señaló que la información la tiene la Jefa de Gobierno sin embargo, el pueblo es el que les hace llegar la información sobre quienes son estas personas.

“Nosotros no hacemos espionaje”.

“A los encapuchados les digo que la gente es la que más nos informa, y en una de esas los acuso con su mamá, con su papá o sus abuelos, estoy seguro que sus mamás y su abuelos no están de acuerdo con esto, los llamarían malcriados, me dejo de llamar Andrés Manuel”, señaló.

ECONOMÍA

“No tenemos ningún asomo de crisis de recesión, se acuerdan de que se habló de que iba a caer en recesión, que iban a bajar la calificación, nada de eso ya es noticia”, indicó

“Lo que utilizó Banxico para bajar la tasa de interés es que hay una economía a fuerte”.

“Tenemos un compromiso que se está cumpliendo de no aumentar la deuda pública, con relación al PIB este año, es un poco menor la deuda”.

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS VA BIEN

El mandatario indicó que la recaudación de impuestos va bien, se están obteniendo más recursos que el año pasado, “eso significa que nos ayudan los contribuyentes al inscribirse ante el SAT y pagar impuestos”

Asegura que los señalados de adeudos, ya están poniéndose al día.

“En el caso de Diego Fernández de Cevallos me pareció correcto el que aceptara que tiene deudas y que no evade su responsabilidad, da la cara, la enfrenta y as´pi debemos actuar todos cuando noe stamos al corriente e el cumplimiento de nuestras obligaciones, no nada, más estar cuestionando, lo importante es rectificar, no caer en la autocomplacencia, rectificar”, señaló.

INTERNET GRATUITO

El mandatario indicó que el Estado se encargará de que el Internet y la comunicación llegue a todas las regiones de México, a más tardar para el 2021. El Internet será gratuito en varios lugares públicos.

“Este mes de octubre inicia operaciones la empresa de la CFE y de la SCT para dar internet a comunidades que están incomunicadas.“