Lo más relevante de la mañanera de AMLO 2 de diciembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

QUIÉN ES QUIÉN EN PRECIOS DEL COMBUSTIBLE

Como cada lunes el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, dio a conocer los precios de los combustibles:

Gasolina Regular $17.90 – $21.75

Gasolina Premium $18.89 – $22.72

Diésel $19.49 – $22-87

Gas Estacionario $7.50/L – $11.50/L

Gas Cilindros $15.17/Kg – $21.29/Kg

Posteriormente el mandatario presentó los avaneces de la Refinería de Dos Bocas, así como el aeropuerto de Santa Lucía:

Faltan 839 días de construcción para terminar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (Santa Lucía)

En sólo 46 días el Aeropuerto Felipe Ángeles lleva 1.03% de avance

1er INFORME

Sobre las manifestaciones del dia de ayer domingo, el presidente Andrés Manuel manifiesta su respeto y apoyo sobre la libre expresión.

“La oposición tiene garantizado el derecho de manifestación, además es una libertad fundamental el que nos podamos expresar y disentir, yo lo veo bien, además estamos construyendo una auténtica democracia no una dictadura”

“Antes eran ciudadanos disfrazados de simpatizantes o militantes, ahora se están quitando la máscara, entonces es evidente por donde se manifiestan”

“El ex presidente Fox llegó a decir que hay que preparar las condiciones para que en 2021 la oposición tenga mayoría en el Congreso, para que hablamos más, está todo claro, pero tienen mi respeto”

El presidente Andrés Manuel, ha dicho que no dará cifras exactas sobre la asistencia al mitín celebrado el día de ayer en el Zócalo capitalino, lo dejará al “tanteo”.

“En cuanto al informe estoy feliz, feliz”, indicó.

REPRUEBA AGRESIÓN A PERIODISTAS

“Supe que te agredieron a ti y desde luego repruebo esa actitud, no se debe agredir a nadie y ustedes cumplen con su trabajo, no debe suceder eso”, dijo en su conferencia de prensa matutina, a pregunta del propio reportero Irving Pineda.

“Son conductas reprobables, no debe haber agresión a nadie, no violencia de ningún tipo para nadie. Este es un movimiento que ha sido, es y será pacífico”, expresó.

Reiteró que “hay libertades amplias” para el trabajo de la prensa: “nosotros siempre hemos dicho que el periodista debe estar lo más cercano que se pueda al pueblo y lo más distante que sea posible del poder”.

“La prensa no debe estar al servicio del poder y antes eso sucedía, los periodistas estaban subordinados al poder. Queremos que haya libertades completas. Ustedes tienen todo todo mi respeto”, añadió López Obrador.

El mandatario llamó a sus simpatizantes a no caer en este tipo de acciones que, “en lugar de ayudar, perjudican”.

SOY EL MÁS CALUMNIADO EN REDES

“Acabo de ver un análisis y soy el personaje más calumniado en redes”

“Yo tengo mi conciencia tranquila, trabajo, tengo principios tengo ideales”

“Como dice en el Quijote entre más me golpean más digno me siento y eso de que si ladran caminamos, eso no está en el Quijote, es un dicho de la época, pero todo el mundo dice que es un pasaje del Quijote, pero eso no aparece”

“No mortificarse, serenarnos y entender que se están dando cambios”

PIDE RESPETO PARA EMILIO AZCÁRRAGA

“He invitado dos o tres veces a informes a Emilio Azcárraga y lo insultan, lo agreden de manera indebida, grosera, que me apena cuando me entero, porque los invito para que vengan, porque yo represento a todos, el gobierno es de todos los mexicanos y él paga por todos los que han hecho comunicación o han trabajado en medios”

“Hay otros empresarios grandes que salen por la puerta principal y dan entrevistas y no les dicen nada y de medios importantísimos y como si nada y contra Emilio… directo, grosero que yo ofrezco disculpas porque ese comportamiento no se debe de aplicar a nadie”, señaló el mandatario.

REUNIÓN CON FAMILIA LEBARÓN

“Vamos a tener este encuentro con la familia LeBarón vamos a informales de la investigación que se está realizando del avance que ha habido”.

En cuanto a los detenidos por los hechos señaló:

“Vamos a tener la entrevista, todo esto por cuidar el debido proceso, vamos a informar y va a estar un representante de la Fiscalía General, que es el organismo encargado de la investigación y vamos a estar nosotros, representantes del Poder Ejecutivo con el gabinete de seguridad”.

“Se les va a informar de cómo vamos a avanzando y lo que se ha hecho al respecto”, indicó.

“Nos mandaron una lista de los asistentes y son familiares todos, de las dos familias Lanfor y LeBarón, pues alrededor de 30”, apuntó.

ENFRENTAMIENTO VILLA UNIÓN

“Lamentable el enfrentamiento y la agresión al Ayuntamiento, perdieron la vida 21 personas, eso es el informe, presuntos delincuentes, policías y dos ciudadanos que no participaron en el enfrentamiento”

“Suceden estas cosas lamentables, no había pasado esto en Coahuila, el gobierno ha estado cuidando mucho el tema de la Seguridad Pública, es de los gobernadores (el de Coahuila) que más atención le dedica al tema de seguridad”, aseguró el mandatario.

“Les vamos a presentar también esta semana un informe de seguridad y también lo que sucede en cada estado, porque hay autoridades locales que se aplican, que están así como nosotros, todas la mañanas “.

“Por ejemplo la jefa de gobierno está atendiendo todas las mañanas, personalmente el problema de la inseguridad en la CDMX y hay otros gobernadores que no se levantan temprano”.

“No vamos a dar a conocer la lista de asistentes a la junta de coordinación y donde no participan en reuniones de coordinación, tenemos altos índices de violencia y seguridad, no les estamos echando la culpa”, aclaró.

“Todos tenemos que aplicarnos, cuando no hay atención o hay mucha incidencia en un estados es porque no nos aplicamos todos, parejo”.

SOBRE DECLARACIONES DE VARGAS LLOSA

Sobre las declaraciones de Mario Vargas Llosa, el presidente López Obrador dijo que es libre, tiene todo el derecho a manifestarse. “Nunca, jamás se va aplicar el artículo constitucional 33, este es un país de libertades”, aseguró.

MIGRACIÓN

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el tema migratorio su administración ha avanzado sin violencia y respetando los Derechos Humanos.

Durante su conferencia mañanera López Obrador recordó que en los momentos en que el país tuvo la crisis por la migración entre mayo y junio pasados, había una cifra de deportados de unos 140 mil y ahora se redujo a 40 mil.

“Hoy como todos los lunes recibimos un informe de Relaciones Exteriores, de Migración, de cómo vamos resolviendo el problema de los migrantes, y les diría que es favorable el avance”, mencionó ante una pregunta de una comunicadora de Telemundo que cubre información entre Matamoros y Brownsville.

La reportera le hizo ver al mandatario que en Matamoros, Tamaulipas, hay unos mil 500 migrantes que viven en condiciones deplorables en la ribera del Río Bravo y con temor de que los delincuentes organizados les hagan daño.

López Obrador se comprometió a seguir trabajando en el tema en aquel puerto fronterizo y dijo que en dos días dará información al respecto.

GUARDIA NACIONAL

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el proceso para completar la Guardia Nacional avanza, pero advirtió que se toman su tiempo para que el cuerpo de seguridad no vaya a ser infiltrado por delincuentes.

“Es un proceso, no se trata de una convocatoria abierta, porque se nos llena la Guardia Nacional de delincuentes, es un proceso de formación, …se está haciendo un trabajo profesional para tener los mejores elementos, entonces esto lleva tiempo”, abundó.

Durante su conferencia mañanera, el Ejecutivo federal dijo que en las pasadas administraciones el gobierno federal no apoyaba con eficacia a los estados ni había colaboración, pues sólo desplegaban 10 mil elementos de la Policía Federal en todo el país.

En la actualidad, refirió, ya están activos 40 mil elementos de la Guardia Nacional en 150 de las 266 coordinaciones que se contemplan en todo el país. El plan es que este cuerpo de seguridad se integre por 140 mil efectivos.