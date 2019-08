Lo más relevante de la mañanera de AMLO 2 de agosto

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

“Hoy se hablará sobre la campaña contra las adicciones para informar a jóvenes adolescentes y evitar el consumo de drogas”, informó el mandatario.

El Dr. Hugo López Gatell, subsecretario de Salud,presentó la Estrategia Nacional Para la Prevención de Adicciones.

El subsecretario de salud menciona que se busca dar un giro de 180 grados al paradigma tradicional del consumo de drogas, pasar de la prohibición y la condena, y abordarlo como un problema de salud pública.

“México pasó de ser un país trasiego a uno de consumo de estupefacientes”.

“Se comenzará con algunas de las regiones más críticas, como en tierra caliente de Michoacán”.

“La campaña contra las adicciones tendrá como objetivo acercarse a los jóvenes. NO se les encerrará en un espacio”.

“Se necesita acercar las acciones resolutivas a los ciudadanos, debemos ir a rescatar los espacios públicos”.

AMLO designa a Gady Zabicky Sirot como el nuevo titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones.

“Queremos poner un énfasis muy específico en las niñas y en los niños del país, que es ahí donde empieza el consumo”, señaló al hacer uso de la palabra Zabicky Sirot.

“Queremos borrar la línea entre la salud mental y las drogas”

“La OMS indicó que el 75% de la spersonas que consumen sustancias psicoactivas tienen al menos 1 problema psicológico más”

Posteriormente Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia, presenta los nuevos mensajes y carteles de esta nueva campaña.

López Obrador reiteró que no descarta analizar la despenalización de las drogas; “vamos a verlo con calma”.

SALTILLO

“Se lamenta el asesinato de un inmigrante en Saltillo, recibí información de lo que sucedió es un asunto vinculado con la policía del estado de Coahuila, ellos reconocen que en un operativo asesinaron lamentablemente a un migrante hondureño”

“Instruí para que se haga la investigación, porque hubo una versión que sostenía que se trataba de agentes de migración, estoy pidiendo una investigación y nosotros vamos a informar con más precisión sobre este tema”.

REMESAS

“Me río porque no cabe duda de que cada quien tiene su manera de ver las cosas, yo siempre digo que tengo otros datos y hasta se burlan”.

“La Información que tengo es que en remesas es el semestre en que se han recibido más remesas desde que se está midiendo y se tiene información sobre remesas”.

“Bajó respecto al mismo mes del año pasado, pero en el semestre es el más alto”, señaló.

COMEDORES COMUNITARIOS

Continúa, hay que ver a que se refiere esta información en el caso de la Ciudada se tienen o tenían comedores, en el caso de ,los estados hay desayunos escolares que son parte del programa de los gobiernos de los estados

No se suspende ningún programa que tenga que ver con la alimentación de los niños”

SINDICATO PETROLERO

“Se firmó la revisión del contrato colectivo de trabajadores colectivos, el Refoma dice que nos venció el sindicato”.

“Aprovecho para pedirle al Reforma que revise cómo se llevaron a cabo las cosas y los términos en que se firmó el contrato “, señaló.

“Contrario a lo que dice el Reforma obtuvimos un ahorro de 1600 mdp”.

“Pero que bien que salen estas cosas para aclararlas y celebro que se haya firmado este acuerdo”.

“Se mantuvieron las prestaciones a los trabajadores y el ajuste se hizo arriba”.

“Se llegó a un acuerdo de una disminución del orden del 80%, no dejo de reconocer que hubo voluntad de parte de los dirigentes, se trata de algo que tenían establecido en el contrato y en este caso fueron sensibles y entendieron que ya no es posible mantener esas prestaciones muy especiales para la dirección del sindicato”, indicó.

“El gobierno es respetuoso de los sindicatos y lo que busca es convencer de que ya no puede haber privilegios para nadie”.

” Lo demás sería el deseo de pelearnos y eso no tiene que ver con nosotros”.

“Antes el Reforma no revisaba cuando se firmaba el contrato de Pemex”.

Por último se refirió a un medio que habló sobre un repunte en el robo de las gasolinas a lo que el mandatario respondió:

“Yo entiendo que no les gustan las mañaneras, que no hablo de corrido, que me como las ‘s’, que les digo conservadores, pero no se puede estar calumniando, ¿Dónde está la ética?”.