Lo más relevante de la mañanera de AMLO 19 de julio

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

Informó que hoy va a recibir a una comisión de legisladores de Estados Unidos y más tarde se trasladará a San Luis Potosí, para su gira de fin de semana

Además señaló que se realiza el censo de médicos generales especialistas que existen en el país y dónde están laborando.

“Necesitamos mejorar los servicios de salud. Sólo en 1 de 13 hospitales hay medicamentos y materiales para atender infartos”, comentó.

Posteriormente criticó a las universidades que rechazan estudiantes por falta de cupo y argumentando la calidad, por ello no invirtieron para incrementar la cobertura.

“Nos interesa la calidad de la educación, pero también nos interesa la cobertura, que la educación sea un derecho, no un privilegio”

“No es que no pasaran el examen, es que no había espacios ni presupuesto, porque el propósito era alentar la educación privada, que estudiara el que tuviera que pagar colegiatura”, señaló

“Para mí es mejor tener a todos los jóvenes en las escuelas que en las calles”.

“La gran cantidad de personas de escasos recursos que estudian en la UNAM es por el pase automático. El 60% de los estudiantes son de escasos recursos. En el resto de las universidades no es así. La UNAM es de las mejores universidades del mundo”.

AL CORRIENTE CON MIS IMPUESTOS: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó hoy que está al corriente con el pago de sus impuestos y que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) revisa si hay expresidentes con adeudos.

“Ya ven cómo eran de exigentes y decían ‘¿de qué vive el opositor AMLO?’. Pues he estado al corriente manifestando mis impuestos, y no era poco el descuento, sobretodo de los libros que fueron mi ingreso principal durante años”, expresó en su conferencia de prensa matutina.

Agregó que “ahora el SAT está evitando que haya evasión fiscal, porque una de las vertientes de la corrupción en México tenía que ver mucho con la condonación de impuestos. Se habla hasta de arreglos arriba, cupulares”.

Por otro lado indicó que “Ya se autorizó la creación del Banco del Bienestar, y va a tener sucursales en todos los pueblos del país, además ya se creó la empresa pública para comunicar al país con Internet”

GRUPO MÉXICO

El presidente indicó que en el tema del derrame ácido sulfúrico por parte de Grupo México al Mar de Cortés, se escuchará y dialogará con la empresa antes de tomar una medida drástica, pero subrayó que “no hay privilegios para nadie”.

“En eso estamos, pero no vamos a actuar de manera arbitraria vamos a dialogar, a convencer a persuadir antes de tomar decisiones más drásticas” pues se tienen que cuidar las fuentes de trabajo, expresó en conferencia de prensa donde refirió que se acopian todos los elementos del caso, y que incluso hay un informe de los derrames de esta empresa en México y otros países.

Aseveró que no se trata de crecer por crecer, “no vamos a crecer a costa de destruir el territorio, sino crecer protegiendo la salud, esa es la postura de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ya no se otorgan permisos y concesiones a diestra y siniestra sin tomar en cuenta a la gente, los impactos ambientales”.

López Obrador dejó en claro que se debe procurar un equilibrio entre el tema económico y la conservación del medio ambiente, pues “si el daño es mayor, si no hay posibilidades de corregir los daños causados a la naturaleza, entonces sí, no hay economía que valga.

“Lo más importante es cuidar el medio ambiente, pero procurar que podamos tener desarrollo sin violar normas de medio ambiente, lo que se llama desarrollo sustentable”, expuso el mandatario federal al ser cuestionado sobre este tema en su conferencia de prensa.

No hay ningún poder política por encima de la justicia en el país, enfatizó López Obrador, ya no son los grupos de interese creados los que deciden. Hay una separación entre el gobierno y su misión es procurar el bienestar del pueblo.

En ese sentido el jefe del Ejecutivo federal indicó que hay una separación clara de poder económico y político.

Presidencia no debe hacer un juicio sobre caso de hijo de Salinas

Aunque tengamos diferencias con (Carlos) Salinas y lo considero como un mal gobernante, que es el padre de la desigualdad moderna, en el tema de sus hijos no me meto, porque qué culpa tienen ellos, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al preguntarle sobre los nexos de Emiliano Salinas con una secta sexual.

Señaló que la Presidencia de la República no debe hacer un juicio en este sentido, pues no le corresponde, “sería una postura política, los hijos tienen que asumir sus responsabilidades, por qué un hijo va a pagar por la mala actuación de un padre, además no nos corresponde legalmente, la familia no, es un asunto de moral pública, de moral política”.

Al ser cuestionado sobre este tema en su conferencia de prensa, López Obrador indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) es autónoma y le corresponden a ella investigar estos asuntos, “políticamente sostengo que no demos de meter a la familia, aunque tengamos diferencias en este caso con (Carlos) Salinas”.

El mandatario federal sostuvo que tiene sustento, bases, para decir que “es el padre de la desigualdad moderna”, por todo el traslado que hicieron de bienes de la nación a la iniciativa privada, “fue como una piñata, entregaban las empresas a sus allegados, eso lo condeno, pero con lo de sus hijos no, no me meto”.

Durante un juicio en Nueva York, Emiliano Salinas fue ligado a la red NXIVM como uno de los presuntos cómplices de Keith Raniere, el líder de la organización de autoayuda acusada de crear una secta de esclavitud sexual.

López Obrador reconoce apoyo de connacionales por envío de remesas

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los connacionales que radican en Estados Unidos “son héroes vivientes” y les agradeció por el apoyo al fortalecimiento de la economía nacional mediante el envío de remesas.

Aseguró que su gobierno protege a los connacionales de la discriminación y de la persecución de la administración de Estados Unidos mediante el fortalecimiento del trabajo de los 50 consulados que tiene México en ese país.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, subrayó que las remesas son la principal fuente de ingresos que tiene el país, de casi 35 mil millones de dólares al año que se distribuyen entre millones de mexicanos que reactivan la economía de sus regiones.

Dijo que las remesas no son como otra rama de la economía que pueden significar ingresos importantes pero sí tiene mayor concentración de ganancias que le permiten tener circulante y consumo en las tiendas de los pequeños poblados de estados como Zacatecas, Guanajuato, Veracruz y otras entidades que viven de las remesas.

El Ejecutivo federal señaló que muchos de los mexicanos se fueron a Estados Unidos, enfrentando discriminación y maltrato, porque no encontraron oportunidades en el país a causa de la política económica que se impuso anteriormente.

Indicó que luego de solicitar en la Convención Nacional Bancaria reducir el cobro de comisiones en los envíos y remesas, en la próxima ocasión llevará un informe de las instituciones que tienen los mayores y los menores cobros, “porque les pedí que ayudaran en este tema; vamos a ver el resultado”.

Agregó que en la tarea de atender a las familias de los mexicanos radicados en Estados Unidos y que envían remesas, el gobierno federal se apoyará en el recién creado Banco del Bienestar, antes Bansefi, para llegar a los sitios más aparatados.

AMLO pedirá informe sobre titular de Fiscalía en Derechos Humanos

El presidente Andrés Manuel López Obrador pedirá un informe al secretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, respecto al nombramiento del próximo titular de la Fiscalía Especializada en esa materia.

“Eso lo está atendiendo Alejandro Encinas; hoy mismo voy a pedirle que les informe de este tema porque él es que está viendo todo lo relacionado con los derechos humanos, aunque pienso que es una designación de la Fiscalía, que corresponde a la Fiscalía pero de todas maneras nosotros lo vamos a ver”, señaló en su conferencia de prensa matutina al ser cuestionado sobre el plazo para la designación del fiscal en Derechos Humanos.

El pasado 15 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los acuerdos por los que se instalan la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos y en Materia de Derechos Humanos.

El documento señala que la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos tendrá entre sus funciones: investigar, prevenir y perseguir de los delitos.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, el plazo para la designación del nuevo fiscal, habría sido el 18 de julio, si se consideran días naturales y el 3 de octubre de tratarse de días hábiles los contemplados para la designación.