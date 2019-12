Lo más relevante de la mañanera de AMLO 18 de diciembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

SIN ALARMA EN SECTOR PRIVADO POR INSEGURIDAD

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que desde el sector empresarial exista algún tipo de alarma ante el problema de inseguridad y violencia en el país, y afirmó que se ha logrado una disminución en el robo a transporte de carga en las carreteras.

“No hay alarma porque se esté afectando a empresas, comercios o al transporte, desde luego hay ilícitos que se cometen y hay un problema de inseguridad y violencia, pero no hay situación de alarma que se dé a conocer por el sector empresarial”, sostuvo.

Durante su conferencia de prensa de este miércoles, López Obrador aseguró que no hay ningún reporte de empresas que hayan cerrado en la actual administración por cuestiones de violencia, si bien los transportistas han solicitado protección en carreteras para el transporte de carga.

A su vez, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que desde que inició este año comenzó un programa conjunto con las cámaras de comercio, el cual -afirmó- ha funcionado pues se han disminuido los delitos en las carreteras.

López Obrador indicó que se realizará el Consejo para la construcción de la paz como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo, integrado por ciudadanos.

El presidente dijo que hay acuerdos con transportistas y se ha logrado una disminución del robo en carreteras a transporte de carga. Además, refirió que no hay maquillaje en este delito y que se está trabajando de manera coordinada.

GOBERNADORES FALTISTAS

“Pienso que el que se levanta temprano tiene alguna ventaja, porque temprano se reparten pedacitos de suerte, y al que se levanta tarde no alcanza boleto”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal.

“Es voluntaria la decisión de cada quien, los gobiernos son autónomos, los estados son entidades soberanas, pero se trata de transparentar la información, no ocultar nada. Es el quién es quién, es decir la verdad, sin ánimo de perjudicar a nadie porque los que mandan son los ciudadanos, que sepan, que haya transparencia, eso es todo, básicamente”, dijo.

Luego de que gobernadores faltistas a las reuniones de seguridad declararon que “no por mucho madrugar amanece más temprano”, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en materia de seguridad “tenemos que decir la verdad y no es con el ánimo de polemizar o de afectar a nadie”.

NO HABRÁ INVESTIGACIÓN CONTRA FELIPE CALDERÓN

“No se va a iniciar una investigación porque se pensaría que lo haríamos con propósitos políticos, vamos a estar al pendiente de lo que dicte la fiscalía y si ellos deciden abrir un proceso pues es una decisión de una instancia autónoma”, señaló el mandatario.

“Nosotros no queremos que se vea como persecusión”.

“Nosotros llegamos aquí sin tener compromisos con grupos de intereses creados”, aseguró.

“Se puede criticar el por qué nosotros no hacemos la investigación, nosotros cooperamos, lo que no vamos a hacer es proteger a nadie no vamos a ser tapadera e nadie y decir las cosas como son”

“Que también se revise la actuación de las agencias de EU”

¿Cómo es posible que a García Luna se le esté acusando ahora y cuando terminó su mandato se fue a vivir a Estados Unidos a comprar propiedades?, esos asuntos son los que se tienen que atender y nosotros no podemos estar permitiendo que se interprete que estamos persiguiendo a un presidente”

“Corresponde en este caso a la investigación”.

“Si los ciudadanos solicitan que se lleva a cabo una consulta para investigar a los expresidentes”, nosotros actuaremos. Sin embargo, dijo el presidente, “me interesa más la condena pública al modelo que alimentó la corrupción”.

BUENAS NOTICIAS SOBRE T-MEC

“Ya aprobó el congreso de EU en comisiones el T-MEC, parece que se va a aprobar antes del 20 y todo indica que va a ser favorable, es decir, se va a aprobar eso es una buena noticia”

“Vamos a estar aquí el 24 en la mañana nada más, pero ya el 24 hablamos sobre esto para desear una feliz navidad a todos, no nos adelantemos”

“Afortunadamente hay mucha alegría tranquilidad y paz en el país”.

TEMA DE ESTADO LAICO FUE RESUELTO HACE 150 AÑOS: AMLO