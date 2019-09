Lo más relevante de la mañanera de AMLO 17 de septiembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

QUIÉN ES QUIÉN EN PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES

Ricardo Sheffield, titular de la Profeco anunció que atendieron la denuncia de que en Nuevo Laredo no se quería vender combustible al Ejército .

Sobre los operativos de Tamaulipas, se recibió una queja formal del gobernador del estado y se intervino en gasolineras. Se pudo constatar que 3 llevaban varios meses cerradas y las 9 que se verificaron, se pudo constatar que discriminaban la venta, por lo que fueron cerradas.

“Prevemos que habrá estabilidad en el mercado pese a tensión internacional por los ataques a Arabia Saudita y la subida de los precios del petróleo”, mencionó.

Gas estacionario $6.76 /L – $11.07/L

Gas en cilindro $14.14/kg – 20.50/kg

CASO AYOTZINAPA

Sobre la liberación de los implicados en la desaparición de jóvenes de Ayotzinapa.

Se hizo un pronunciamiento para la intervención de la FGR. “Se abrió la denuncia y están dispuestos a revisar todo el procedimiento”.

PEMEX

“Estamos satisfechos con la administración del director de Pemex de Octavio Oropeza”, aseguró el mandatario.

“Detuvimos la caída en la producción de petróleo estamos empezando a recuperar la producción se reestructuró parte de la deuda de Pemex”.

“Se avanzó mucho en estos 9 mese sy medio y ahora con el atentado a las plantas en Arabia, a pesar de los ajustes en el precio del crudo, nosotros estamos protegidos, no van a haber variaciones de precios en las gasolinas, vamos a mantener el compromiso de que no aumenten los precios de los combustibles en términos reales”.

“Hoy va a a haber un a reunión entre Hacienda y Pemex”, informó López Obrador.

“No hay corrupción ni impunidad tolerada. Ya empezó a limpiarse el gobierno de corrupción de arriba hacia abajo”, mencionó al sacar un pañuelo blanco.

COMPROMISO A NO FALLAR

Luego del grito del 15 de septiembre el presidente mencionó que se comprometió a no fallarle al pueblo mexicano.

“A no fallar, lo que me dijo un joven en una bicicleta, “no tienes derecho a fallar” y lo mencione en el congreso y ese es el compromiso que tengo no puedo fallar”.

“Estar muy pendiente de eso actuar con humildad, el poder es humildad”.

“Le tomo la palabra a algunos adversarios: “necesitamos la unidad”, es el momento de la reconciliación”.

“Amor con amor se paga”, dice sobre las muestras de afecto que los más de 100 mil mexicanos le expresaron en el Zócalo durante la ceremonia del Grito de Independencia.

RECONSTRUCCIÓN SISMOS

“Vamos mañana a informar sobre la reconstrucción, voy a pedirle al secretario de Hacienda que esté aquí con nosotros para informar sobre este tema”

“Lo que puedo decirles es que ya no se compra sin cuidar precios, sin entregar compras a gente cercana, hay ahora afortunadamente menos desgracias por fenómenos naturales en este año”.

Volviendo al tema del Grito el mandatario señaló que:

“Ya he dado como 10 gritos antes en los distintos pueblos de México y la suerte no es superstición, pero sí, lo decía Maquiavelo, ‘la política es virtud y fortuna'”

“Me duele mucho el reporte todos los días en la mañana cuando me reportan sobre hechos delictivos en el país y ese es un desafío y estoy con todo el equipo porque conté con suerte al decidir quién nos iba a defender, Marina, Defensa, son profesionales incorruptibles, me ayudan mucho”.

BLOQUEO DE CNTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el coordinador editorial de IMPACTO, Roberto Cruz cuestionó los recientes bloqueos de la CNTE y si ellos se han comprometido de alguna manera para dejar estas protestas, a lo que el mandatario respondió que:

“Es un procedimiento distinto el atender conflictos mediante el diálogo y escuchando y no usando la fuerza y creo que eso da mejores resultados, no confrontarnos, ningún caso que todos asumamos nuestra responsabilidad que como se decía antes…”

“Que la prensa se corrija con la prensa”

“Que los movimientos sociales se corrijan con los movimientos sociales, que el contrapeso sea la misma opinión pública”, señaló el mandatario.

“Parece idealismo, ingenuidad incluso, pero no, en estos tiempos que hay mucha madurez en los ciudadanos, cuando se exagera, cuando no hay razón, cuando no se lucha por una causa justa, el mismo pueblo corrige”, aseguró.

“Todos tenemos que auto limitarnos no pasarnos, eso da efecto, si cualquier acción se responde con uso de la fuerza o agresiones, entonces nos empantanamos, la autoridad no debe de engancharse, debe actuar con prudencia”.

“Hay cosas donde debe prevalecer más el sentido común”.

“El respeto, el tolerancia, equilibrar todo eso”.

“Estoy seguro que se van a terminar de aprobar lo de las leyes secundarias, no es una concesión graciosa, es una lucha de los maestros de tiempo atrás, porque había una política de cerrar normales, muchas fueron cerradas con la excusa de que se formaban rebeldes”, indicó.

“Ahora nosotros llegamos a la conclusión de que hacen falta las escuela normales y se van a fortalecer para la formación de los maestros y de esa forma no tendríamos que contratar a otro tipo de profesionales”.

“Lo de las evaluaciones, decir a ver, vamos a formarnos y que sea voluntario, que no sea una medida coercitiva, que no sea para eliminar sus plazas a los maestros que surja de ellos y estoy seguro que van a actuar con mucha responsabilidad”.

“En hospitales hay lugares donde solo hay un turno para radiólogo, pero hay un accidente y se le habla al radiólogo luego de su turno y va al hospital y hace su trabajo, los mismo los especialistas, los químicos”.

“Ayer un paracaidista que hizo bien su trabajo, pudo haber causado daño a personas y prefirió estrellarse en un árbol”.

“Ahí están, todos”.

“Hay un ambiente ahora de cooperación y más responsabilidad”.

“También otro gremio que se porta al 100 son los periodistas”, dijo entre risas de los presentes.

“Por cierto la sala de juntas se está rehabilitando para no usar los salones históricos que van a quedar como museo”.

“La sala de junta va a estar dedicada al periodismo y a los olvidados “Daniel Cabrera” se va a llamar y vamos a tener en la sala de juntas de presidencia recuerdos con retratos no solo de nuestros héroes más destacados y conocidos sino también todos los que participaron después del movimiento revolucionario, hasta nuestros días”.