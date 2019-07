Lo más relevante de la mañanera de AMLO 17 de julio

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

Se informa sobre la entrega de fertilizantes, “se avanzó mucho, el plazo era lunes 15 y hoy informamos sobre el avance”, mencionó el presidente.

Por su parte Manuel Villalobos, titular de Agricultura informó que “Se amplió el universo de beneficiarios a 233 mil 255 productores”.

En el informe sobre los avances del Programa de Fertilizantes indicó que “El 98.5% de productores recibieron el vale que avala que son propietarios del fertilizante para poder canjearlo”.

“Manifestaciones de productores son por inconformidad por la forma en que se está otorgando el fertilizante, sin embargo algunos no tendrán solución porque no pueden acreditar la propiedad”.

Posteriormente López Obrador mencionó que está trabajando como nunca para ayudar a las personas más pobres de México,“como nunca”

“Tengo la convicción y la conciencia tranquila, en el sentido que se está dando preferencia a la gente más pobre de México, como nunca están llegando apoyos a las comunidades pobres”.

“Se acabó el moche, el “piquete de ojos”. El apoyo se entregará directo”

PRECIO DEL AGUACATE

“No hay forma de justificar el aumento del precio del aguacate,pero ha habido una disminución”

“Por la disminución en la producción Michoacán ofertó menos agucate y eso incrementó los precios”, señaló el secretario de Agricultura.

“Es parte del ciclo propio del producto”.

RELACIÓN MÉXICO-EU

“Vamos muy bien en la relación con el gobierno de Estados Unidos, se va avanzando. Estamos recomendando que se apruebe el tratado de libre comercio”.

Confirmó que este viernes se reunirá con legisladores de los Estados Unidos que llegan a México el día de hoy En la reunión se hará hincapié en la aprobación del Tratado de Libre Comercio.

“El domingo 20 viene el secretario de estado Pompeo. Va a entrevistarse con Marcelo Ebrard. Hay comunicación y son buenas las relaciones”, mencionó.

SECUESTRADORES EN LA GN

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el reporte de secuestradores en la GN, a lo que respondió que:

“Eran policías militares y no habían pasado a formar parte de la GN, pero iban a pasar. Lo importante es que esos delitos no se toleran, no hay impunidad”, aseguró.

“De los detenidos, tres de ellos militares un civil y hay dos o tres prófugos, ya se les está buscando”, señaló.

“Lo importante es que me informan y me dicen ya estamos actuando y es cierto, tenemos la información de que se está actuando”.

“No quiere decir que lo celebre, pero si es para mí importante el que no se proteja ni se oculte nada”.

“El comportamiento del secretario de la Defensa fue de rectitud y honestidad, nada de impunidad, habrá castigo ejemplar, lo que establece la ley, pero deben de ser castigados”.

“El servidor público tiene que ser ejemplo y cuando no lo es debe ser castigado con más severidad”.

“Oficialmente no estaban en la GN”.