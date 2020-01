Lo más relevante de la mañanera de AMLO 14 de enero

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

El mandatario anunció que hoy se informará sobre la subasta para la venta de aviones y helicópteros del Gobierno que eran utilizados para transportar a “funcionarios del más alto nivel”.

SUBASTA

Jorge Mendoza Sánchez, director general de Banobras, refirió que en la próxima subasta del gobierno se ofertarán 28 aeronaves, 19 aviones y 9 helicópteros, de 7 dependencias. Se estima recuperar más de 2 mil 500 mdp.

AVIÓN

El avión presidencial regresará a México para ser resguardado y exhibido en conjunto con las aeronaves en venta. Se explorarán 3 alternativas para su comercialización.

Comprador único

Venta en copropiedad

Renta del avión

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de Banobras explicó que se va a relanzar el esfuerzo para venderlo y para ello una opción es que alguna empresa mexicana lo adquiera, otra aceptar una copropiedad y una tercera es rentar la aeronave.

Después de un año en California, el avión presidencial regresará a México para ser incluido en la subasta de aeronaves anunciada por el Gobierno Federal, informó el director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez.

“El gobierno mexicano ha decidido que el avión regresará a territorio mexicano para su resguardo por parte de la Fuerza Aérea Mexicana, exhibirlo junto a las aeronaves del primer paquete de venta (de la subasta) y buscaremos alternativas de comercialización”, explicó Mendoza.

En la conferencia se informó que se gastaron 30 millones de pesos para mantenimiento del Avión Presidencial en los Estados Unidos.

El presidente refirió que se están realizando gestiones con el gobierno de EUA para que, en caso de estar interesados en la compra del avión presidencial, puedan pagar en especie, con equipos de Rayos X, ambulancias y tomógrafos.

SALUD PÚBLICA

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que cada semana se presentará un ¿Quién es quién? sobre el Plan de Salud Pública, donde se incluyan datos sobre el abasto de medicamentos, el estado de instalaciones y el personal médico existente.

Durante su conferencia de prensa, indicó que el informe en materia de salud se presentará un día a la semana, y que el que el próximo 15 de enero se dará a conocer qué estados aceptaron el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y cuáles no suscribieron los convenios.

“Así como tenemos el quién es quién en combustible; así cada semana tendremos el informe del sistema de salud, para que la gente nos informe que médicos faltan, en qué hospitales, el desabasto de medicinas, el estado de las unidades médicas y van a venir aquí a los servidores de los servicios de salud”, refirió.

DESMIENTE AMLO NEXOS CON IRÁN

Al desmentir que su administración tenga lazos con el gobierno de Irán, como se dio a conocer en el periódico Wall Street Journal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que ese medio de comunicación “no es objetivo, me consta”.

Explicó que hace unos días alguien le comentó que un columnista mexicano había escrito que el diario estadunidense “hablaba de que tenía información de vínculos del gobierno de Irán con nosotros”.

Ante ello López Obrador opinó que el periódico no es objetivo, “la verdad es que ni leo eso. Si me preguntan les contesto que no es objetivo, me consta”, dijo en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Hizo referencia a una columna escrita por la periodista Anastasia O´Grady, quien cita a “una fuente de inteligencia”, confiable le aseguró que desde que López Obrador asumió la presidencia había establecido relaciones con el gobierno de Irán.

“Qué importancia le puedo dar a eso nada. No me quita el tiempo”, indicó el mandatario federal al señalar que dedica poco tiempo a polemizar con sus adversarios.

“Soy respetuoso de la crítica, estoy acostumbrado. En ese sentido he resistido bastante, no me preocupo mucho”, expresó y añadió que la vida sería muy aburrida si todos pensaran de la misma manera, “la democracia es pluralidad, tolerancia, respeto”.

Aseguró que está enfocado en México, en transformar al país a través de una fórmula sencilla: combatiendo la corrupción y la impunidad, y lo que se ahorre destinarlo al bienestar del pueblo.

TREN MAYA