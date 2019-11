Lo mas relevante de la mañanera de AMLO 13 de noviembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

El presidente aseguró que no existe ninguna posibilidad de que se privatice el agua “esta muy remota la posibilidad”

“Si eso ha pasado en los estados las legislaturas locales deben buscar la forma de resarcir ese problema”.

En otro tema señaló que:

“Es natural que exista oposición porque se está construyendo una auténtica democracia”.

“Entender que duró mucho tiempo el periodo neoliberal, de saqueo, de pillaje y quedaron mal acostumbrados y quisieran regresar por sus fueros es normal, asi es el conservadurismo, clasista racista, corrupto, hipocrita, etc.”

“Pero tienen todo su derecho de manifestarse y un gobierno democrático tienen que garantizar el derecho a disentir y eso es lo que estamos haciendo”.

NOMBRAMIENTO CNDH

“Lo que decía Morelos que haya tribunales que proteja al débil de los abusos que comete el fuerte”

“Estos muy contento con lo que se resolvió en el senado de darle el nombramiento a Rosario Piedra Ibarra porque ella vivió en carne propia la desaparición de su hermano”.

“Ella y su mamá se han dedicado toda la vida a eso, es un ejemplo de dignidad y justicia, Doña Rosario”.

“Estoy muy contento con que se haya tomado esa decisión, que no les gusta a los del PAN, volvemos a lo mismo, ellos quisieran que continuarán los que se han dedicado a solapar violaciones de derechos humanos, entonces es también entendible la actitud que tienen, son posturas distintas”

“Ellos protegían a los represores en el pensamiento de los conservadores está el aniquilar, el arrasar, el masacrar, entonces quisieran que la CNDH siguiera convertida en un florero para simular con la hipocresía que les caracteriza, pero bueno que haya polémica sobre esto es bueno, y que se opongan y que protesten, son oposición”

“Nosotros cuando estábamos en oposición protestábamos, ellos están en su derecho tiene toda la libertad”

“Además los medios de comunicación les ayudan, a la mayoría”

“Televisa hizo un reportaje entrevistando a Rosario y juzgándola, la sentaron en el banquillo de los acusados, está bien, pero no por eso se va a dejar de tomar una decisión para que este asunto tan importante esté en manos de gente con sensibilidad, honesta que no sean tapaderas, alcahuetes, de nadie y en el caso e nosotros es un orgullo poder decir que el estado mexicano ya no es como era antes, el principal violador de los DH”

“Estamos viviendo tiempos interesantes, que nadie diga que se aburre”

TENGO UN BUEN EQUIPO DE TRABAJO

“Vamos bien es bueno el equipo con el asilo a Evo me sentí muy respaldado porque fue una operación conjunta, bien llevada a cabo por la sedeña y la SER actuaron las dos dependencias con mucho profesionalismo y salieron muy bien las cosas”.

“No tengo pensado cambios, va cumpliéndose el programa y vamos bien en general”.

ENFRENTAMIENTO ENTRE POLICÍAS

“Sigue habiendo mucha provocación, no es casualidad que llegue Evo y que al mismo tiempo se organicen para protestar, no es espontaneo, ahí hay alguien que está meciendo la cuna, ya nada más es cosa de decir de parte de quién, pero es evidente que es un acto de provocación”.

“He dado instrucciones para que haya diálogo, se resuelvan las peticiones, el que no quiera estar en la corporación se le liquide de conformidad a la ley que no se despida a nadie”

“Desde luego no se puede en la GN tener elementos que no tienen un buen historial porque sino no se resuelve nada”

INVERSIÓN VA EN AUMENTO

“Estamos aumentando la inversión, el peso fuerte, se está recuperando la producción petrolera”

“Por primera vez no se ha caído la producción petrolera vamos a cerrar el año con 50 mil barriles diarios adicionales”.

“La tasa de rendimiento de los bonos de Pemex ha bajado, esto es buena noticia, no se tienen que pagar más intereses por la deuda de Pemex porque los inversionistas tienen confianza en lo que se está haciendo para el rscate de Pemex”.

“Los adversarios, con todo respeto, están dale y dale que no hay crecimiento, pero es un elemento de varios factores”

“Ya iniciamos obras como Santa Lucía la rehabilitación y construcción de la refinería, estamos a punto de iniciar la construcción del Tren Maya”.

“Estamos hablando de 120 mmdp solo esa obra más lo que se está destinando a la economía popular alrededor de 300 mil mdp”.

“Estamos satisfechos, yo voy a dar información el día 1 de diciembre”.

ESTADÍA DE EVO Y POSIBLE REUNIÓN CON AMLO

“Nosotros cumplimos con un deber e hicimos lo que consideramos justo y humano y tampoco tengo nada que ocultar, respeto al presidente de Bolivia Evo Morales, para que les dé comezón y lo considero y un buen gobernante”, señaló.

“Se le dio asilo porque estaba en peligro su vida y teníamos que actuar de manera consecuente, pero además ese presidente indígena dejó muy buenos resultados y ojala y se conozca cómo se comportó la economía, cómo sacó a Bolivia de ser pueblo con mucha pobreza y marginación, como lo sacó adelante”.

“Bolivia era de los pueblos más atrasados del continente”

“El crecimiento económico en Bolivia fue en promedio del 4% y no fue crecimiento solamente fue desarrollo”, destacó AMLO.

“Quiero que él tenga tiempo y libertad para sus cosas, él debe de sentirse en México como en su casa eso sí, si usted me pidiera que hablara con otro personaje a lo mejor le diría no con ese no, pero con Evo si hace falta, claro que si”

“Es una vivienda que se le proporciona del gobierno para su estancia y también con la protección necesaria”.

“No puedo por razones obvias comentarles, pero sí está con nosotros, está muy bien y yo le mando un abrazo desde aquí”.

CUMPLEAÑOS DEL PRESIDENTE

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció hoy, día de su cumpleños número 66, las muestras de cariño que le hicieron llegar a Palacio Nacional.

Agradeció a los que le enviaron mensajes y hasta mariachis afuera de Palacio Nacional.

“Sí, soy del 53´ hay una canción que canta Ana Belén, “Nací en el 53′”, me gusta mucho esa canción”, mencionó el mandatario.

“Les quiero presumir;¿puedo? Dos héroes que admiro que son mis guías políticos y espirituales nieron en el 53′, Miguel Hidalgo,1753; y José Martí, 1853… ¡Me rayé verdad!”, finalizó.