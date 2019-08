Lo más relevante de la mañanera de AMLO 13 de agosto

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

El General Luis Rodríguez Bucio informa sobre la Guardia Nacional y sobre su despliegue en el territorio mexicano.

Mencionó que hay 56,506 elementos, desplegados en 150 coordinaciones regionales. Aparte de las funciones operativas, realizan actividades logísticas.

“21,170 es la meta de reclutamiento, actualmente hay 14,606 voluntarios que quieren integrarse a la Guardia Nacional. Además informa el Gral. sobre los que no han aprobado el examen físico, principalmente por obesidad y diabetes”

“Con objeto de ir formando los nuevos cuadros de la Guardia Nacional, se iniciarán cursos para formación de oficiales con Licenciatura en Seguridad Pública en el Heróico Colegio Militar”, señaló.

“Derechos Humanos, atención a víctimas y perspectiva de género son algunas materias que conforman la educación y formación de los elementos de la GN“.

“La Ciudad de México está dividida en seis coordinaciones regionales con un despliegue de 3,047 elementos efectivos de la Guardia Nacional”,indicó.

Por su parte,el presidente señaló que hay un fondo para la seguridad y se busca que sus recursos se utilicen para la contratación de más policías y que la SEDENA y SEMAR realicen las capacitaciones.

PROTOCOLO CONTRA FEMINICIDIOS

No hay policías malos, hay policías mal preparados, afirma el Gral. Rodríguez Bucio de la Guardia Nacional respecto al caso de una mujer que fue violada por parte de elementos de la policía federal

ROSARIO ROBLES

“Es un asunto que está atendiendo al fiscalía y el juez va a decidir si se declara formalmente presa a rosario robles, de acuerdo al procedimiento se tiene que llevar a cabo un juicio en estos días, hay un término legal para ver si procede o no el amparo y acerca del involucramiento de otros servidores o ex servidores públicos, eso también es parte de la investigación y es quien va a decidir sobre este asunto”, señaló el mandatario.

“Estamos ante dos organismos autónomos primero la fiscalía que tiene autonomía del poder Ejecutivo”

“Antes dependían del titular del ejecutivo ahora se trata de una institución autónoma”

“Yo en una o dos veces he visto en actos oficiales al fiscal, no he hablado por teléfono con él, ni tampoco utilizo palomas mensajeras”

“Por otro lado el juez pertenece al poder judicial que es también un poder autónomo, tenemos que ir acostumbrándonos a esta nueva realidad porque no era así”

“El poder de los poderes era el presidente, formalmente había equilibrio pero en la realidad los poderes estaban subordinados y dependiendo de manera directa la procuraduría”, indicó.

“El proceso está abierto hay términos legales y el juez va a resolver en definitiva y va a decidir si existen implicados o hay que llamar a declarar a otras personas pero no es un asunto nuestro tampoco soy Poncio Pilatos”.

“Yo creo que es un logro el que no haya impunidad, el que exista un auténtico estado de derecho”.

JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

un periodista de Corea del Sur fue a la conferencia de prensa a preguntar sobre los jóvenes. El presidente comentó que es un orgullo que se esté atendiendo a los jóvenes, como no se hacía antes.