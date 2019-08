Lo más relevante de la mañanera de AMLO 14 de agosto

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los cuestionamientos sobre redadas en EU.

Acompañado por el titular de la SRE Marcelo Ebrard, se presentaron los avances del programa migratorio.

Ebrard Casaubón mencionó que para el Gobierno de México el tiroteo ocurrido en El Paso, Texas, es terrorismo. El autor tenía la intención de matar mexicanos.

Sobre las redadas en EU, el Canciller movilizó a los consulados cercanos (fueron 3). Al finalizar fueron 88 mexicanos detenidos, 79 solicitaron el apoyo de los consulados. Se está trabajando y se le da seguimiento cada día, anunció.

Sobre el arancel al acero, el titular de la SRE anuncia que hoy va a fijar una posición la Secretaría de Economía, por lo que tendrán una posición también de la cancillería más tarde.

REUNIÓN MEADE Y ARTURO HERRERA

Sobre la reunión entre José Meade y Arturo Herrera, el presidente mencionó que el titular de Hacienda le envió una nota explicando que se había reunido en otras ocasiones con los ex secretarios y subsecretarios. “Hay libertad para platicar con todos”.

“Somos libres. No tenemos vigilancia especial sobre lo que hacen los servidores públicos”.

“No lo considero un asunto grave”, afirmó.

NUEVA DENUNCIA CONTRA ROSARIO ROBLES

“No hay ninguna otra investigación, yo les aclaro a ustedes cual es el procedimiento”:

“Primero cuando la oficina de Inteligencia Financiera recibe información sobre posibles ilícitos de manejo de dinero, cuando se sabe de algo él me informa y la instrucción que tiene es que se proceda a entregar la información a la Fiscalía, esa es una vía, es un procedimiento que sigue esta oficina de inteligencia financiera”, señaló el mandatario.

“Otra es cuando hay una solicitud de la Fiscalía esos son los dos casos”

“No me han presentado ninguna otra información sobre este asunto”

“Es una investigación que está a cargo de la Fiscalía General”, mencionó.

NO AUMENTARÁN LOS IMPUESTOS

El presidente va a seguir con el compromiso de no incrementar los impuestos y de no crear nuevos, “eso se contempla en el proyecto de Ley de Ingresos. Tampoco habrá aumentos en gasolinas, diésel, gas y luz y no va a incrementar la deuda pública”.

INFORME SERÁ EL DÍA 1

“Va a ser el día primer, en la mañana informamos aquí están desde luego invitados, se va a transmitir no cadena nacional eso ya no va a haber eso pertenecía al antiguo régimen”.

“Vamos a tener enlaces con motivos de los festejos de la independencia, no va a ser igual pero si se van a dar a conocer nuestras tradiciones de las distintas culturas, lo que somos, un mosaico cultural, eso para el día 15, se los adelanto”.

“El día 15 todos al Zócalo”, invitó.

“Es un informe aquí y la secretaria de Gobernación entrega un informe en la Cámara de Diputados”.