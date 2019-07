Lo más relevante de la mañanera de AMLO 12 de julio

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Tepic, Nayarit para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

“Vivieron tiempos muy difíciles. Las cosas han cambiado, no como queremos pero es evidente que hay más seguridad en Nayarit”, señaló el mandatario.

“Llevo seis visitas a Nayarit en el tiempo que estoy desempeñándome como presidente de la República y voy a seguir viniendo”.

“Queremos mejorar todo el sistema de salud pública, garantizar el derecho del pueblo a la salud”.

Posteriormente el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval informó sobre el despliegue de la Guardia Nacional en el estado.

Confirmó el despliegue de tres coordinaciones territoriales de la GN en Nayarit se encuentra en el lugar 27 de los estados más inseguros de la República.

“Más de 1400 elementos de la Guardia Nacional resguardan Nayarit”, informó.

ACTUAMOS CON UN PLAN, NO SON OCURRENCIAS

Al cuestionar al mandatario sobre la amnistía, respondió que:

“Estamos actuando con un plan, no son ocurrencias, lo primero es mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo atender las causas que originan la inseguridad y violencia”, indicó.

“Estamos desplegando acciones para el bienestar del pueblo como nunca se había visto, apoyando a productores, a jóvenes, se está cumpliendo con la pensión a adultos mayores”.

“Es de dominio público que las autoridades estaban involucradas en la delincuencia, hay infinidad de denuncias en la Fiscalía General en ese sentido, está oficializado”.

¿RECESIÓN EN EL PAÍS?

“Hay una especie de nostalgia por la anterior política económica neoliberal y existe como un club de defensores de esa política económica neoliberal que fue un fracaso”

“Todavía no se resignan a que ya no vamos a seguir con esa política económica, por todos lados están insistiendo, ve uno un periódico y la nota es la amenaza de recesión a México y le dan volumen a eso porque no están conformes con la nueva política económica”

“Todos los periódicos parecen boletines, como la época de antes”, señaló.

“El financiero se aventó a decir que bajaban los bonos, me metí a ver y era un pronóstico a 40 años”.

Desmintió que se vaya a contratar a médicos cubanos como aseguran algunos medios de comunicación.

“Yo hago un llamado a los dueños de los medios a que se actúe con responsabilidad, porque si no me la voy a pasar replicando todo el tiempo”.

“No veo amenaza de recesión, ¿por que no dicen que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar?”

“¿Por qué no dicen que hay menos inflación que antes?”

“Ahora aunque haya menos crecimiento hay más desarrollo, pero esto no lo conciben los tecnócratas”.

“La prensa financiera internacional y nacional guardaron silencio cómplice cuando se estaba saqueando al país”, acusó.

Acusan a un grupo de policías de Nayarit de colaborar y ser partícipes de la delincuencia.

CASO BC

Andrés Manuel López Obrador, dice que confía en que las autoridades electorales resolverán el caso de la reforma del Congreso local que extendió el periodo de gobierno para la próxima gubernatura en BC.

“Confiamos en que las autoridades competentes van a resolverlo el tribunal”

“La ventaja es que ya no hay influyentismo el presidente ya no se mete en estos asuntos como era antes, ya no hay línea, tranquilos y que no nos confundan porque no somos iguales”.

“Dicen que ahí viene la elección presidencial…Que no exageren, no somos iguales,safo”, indicó.

“Yo no tengo injerencia en esos asuntos”

“Vamos a esperar a los tribunales. Son cosas distintas lo legal y lo moral, no creo que nada que sea injusto prospere”.

PROTECCIÓN A PERIODISTAS

“Se está protegiendo a todos los que denuncian. Tenemos protección a casi 500 periodistas. Vamos a garantizar que no haya represión, nosotros no censuramos”.

UNIVERSIDADES

Acusa que hay universidades que están en manos de grupos de intereses creados; “sólo están dame, dame, dame, pero no hay transparencia por el argumento de la autonomía”.

TEMA DE MIGRACIÓN

Las redadas de masivas para deportar a migrantes indocumentados es “Algo que puede pasar, pero no está confirmado”

“Hay buenos resultados y la relación es buena con el gobierno de Estados Unidos”.

NO ESTÁ CONFIRMADA DETENCIÓN DE DUARTE

“Es una información que no está confirmada, en caso de que fuese cierto, ¿quién es el que tiene que actuar? La fiscalía, corresponde a la fiscalía.”