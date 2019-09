Lo más relevante de la mañanera de AMLO 11 de septiembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

LOGRAN ACUERDO CON FERMACA PARA GASODUCTOS

“Se logró un acuerdo final con la última empresa de gasoductos, Fermaca, con lo que se evitó acudir a tribunales internacionales en beneficio del país y de las propias empresas”.

Destacó que con los contratos, se obtienen rebajas en las tarifas, lo que beneficia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), “tenemos asegurado el gas a buen precio para 20 años”, dijo el jefe del Ejecutivo federal en su habitual conferencia de prensa en Palacio Nacional.

“No olvidemos que la mayor parte de la energía eléctrica se produce con gas lo que garantiza su abasto (…) Se demuestra también que con el diálogo se puede llegar a acuerdos en beneficio de empresas y del gobierno que representa el interés de los ciudadanos, del pueblo”, indicó.

Acompañado del titular de la CFE, Manuel Bartlett, y de Fernando Calvillo Álvarez, presidente de Fermaca, López Obrador aseveró que con esto se concluye “una muy buena negociación que evitó ir a conflictos internacionales”.

A finales de agosto, el Gobierno de México y Carso, IEnova y TC Energy, empresas constructoras de gasoductos para la Comisión Federal de Electricidad, lograron un acuerdo similar, con el apoyo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN).

NUNCA SE ME HA ACUSADO DE CORRUPCIÓN: BARTLETT

“Tengo toda una vida en el servicio al gobierno mexicano y tengo el patrimonio que desarrollado en estos años perfectamente definido en mis declaraciones patrimoniales año con año he presentado a la función pública cinco años como establecen las leyes anteriores para que puedan tener un conocimiento preciso de cómo se fue construyendo este patrimonio”

“Jamás se me ha acusado de corrupción en todos estos años he manejado muchos recursos en diversas funciones y todo está en mi declaración patrimonial”, señaló el titular de la CFE.

“Sobre la investigación el presidente nos ha señalados que nuestro patrimonio tienen que ser públicamente discutidas de manera que yo aprecio que la función pública inicie una investigación porque estoy seguro que mis datos son correctos”

“El reportaje es falso se me atribuye propiedades que no son mías no existe prueba alguna de que yo haya escondido esas cantidades inverosímiles”, indicó.

“En este reportaje casi me atribuyen la propiedad de una manzana, pero lo importante es la instrucción del presidente de aclarar nuestro patrimonio y repito jamás se me ha acusado de corrupción alguna en este caso se me atribuye una propiedad que no es mía”.

AMLO RESPALDA A BARTLETT

“Estoy yo muy satisfecho con el trabajo del Lic. Manuel Bartlett que me apoya en el propósito de limpiar de corrupción la CFE, podría parecer una paradoja porque nuestros adversarios, los conservadores, los que se dedicaron a saquear, ahora son opositores y están queriendo confundir con el propósito de enrarecer el ambiente, hacer creer que todos somos iguales cuando no es así”

“Todos estos reportajes tienen que ver con los grupos de intereses creados, que lucraron durante los 36 años de la llamada política neoliberal, que fue una política de pillaje, por eso los ataques a Bartlett, pero nosotros tenemos una visión distinta, a mí me ayuda que esté a cargo de la CFE, porque había que recuperar la CFE, si no se ponía orden iba a desaparecer”, indicó.

REUNIÓN EUA

“Mañana vamos a informar,les adelanto que fue un encuentro exitoso, hubo un ambiente satisfactorio para los dos gobiernos ese es el informe que tengo de parte de Marcelo Ebrard”

“Fue una reunión cordial diametralmente distinta a la de 3 meses, en aquella ocasión no fueron groseros pero estaban en una postura más rígida ahora fue distinto hubo un reconocimiento que se cumplieron los compromisos de parte nuestra y se alejo la amenaza de imponer aranceles de manera unilateral”

“Hoy me va a informar el secretario de relaciones exteriores”

“Aprovecho para agradecerle al presidente Donald Trump por tener esta actitud con respecto a México, una actitud de respeto a México considero que es muy importante que se mantengan y se fortalezcan las relaciones con EUA y Canadá”

“Lo que estamos esperando, es la firma o aprobación del Tratado en el congreso de Estados Unidos y de Canadá”

“Hago un llamado respetuosos a quienes tienen que resolver sobre este asunto para que nos ayudemos, conviene al aprobación del tratado a los tres países, ojala y se haga pronto, porque como hay procesos electorales, no queremos que este asunto se mezcle con las diferencias naturales que se presentan cuando hay una contienda electoral”.

MANIFESTANTES EN PALACIO NACIONAL

Tras la toma de los accesos al Palacio Nacional por comerciantes de la Central de Abasto, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que esa no es la manera de manifestarse y ‘tienen tache’.

“Se les va a atender, porque siempre se atiende, no son los modos, tienen tache, no deben ser así”

“Es un asunto que tiene que ver con el Gobierno de la Ciudad, pero nosotros también somos responsables y los atendemos”

“Lo que está mal es que vengan con esas prácticas agresivas, no a la violencia se ve mal eso, no les ayuda en nada, ¿qué ganan con eso?”

“Siempre vamos seguir llevando a cabo las mañaneras, ¿Qué no les gustan las mañaneras? Ojala nunca les impidan el paso, pero en el remoto caso de que sucediera eso, yo las doy aquí con el teléfono, le buscamos, pero ya no nos van a cercar, ya eso no funciona no puede haber un problema que no se pueda resolver con diálogo, aquí está la prueba”.

INSEGURIDAD Y VIOLENCIA

“Nos dejaron bien sembrado” el problema de la violencia y reitera que no se apostará por la guerra, ni por las desapariciones ni por la tortura. “Pronto habrán mejores resultados”.

Sobre el uso de la legítima defensa ejercerá la Sedena, el presidente dijo que se actúe con respeto a los Derechos Humanos; “se tiene que respetar la vida de las personas, nadie está autorizado para ajusticiar, para masacrar”.

Recuerda el papel que jugó el ejército cuando el expresidente Vicente Fox quiso utilizar a las fuerzas armadas para actuar contra la población durante las protestas del desafuero en 2005. “Ni por escrito”, el titular de Sedena intervendría.