Lo mas relevante de la mañanera de AMLO 11 de noviembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

Estos son los temas que aborda esta mañana el mandatario:

QUIÉN ES QUIÉN EN PRECIOS DEL COMBUSTIBLE

SUBASTA

Detalles de la subasta del domingo:

Lo obtenido será destino a bandas infantiles de Oaxaca, señaló Ricardo Rodríguez, titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

“Como se dijo lo que se obtuvo de la subasta es para bandas musicales de niños en Oaxaca y se van a entregar los 16 millones la semana próxima”, indicó López Obrador.

AVANCES EN OBRAS

El presidente m ostró mediante videos el avance de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y de la refinería de Dos Bocas.

Informó que se llevará a cabo una consulta para la construcción del Tren Maya.

“Antes de la construcción se va a llevar a cabo una consulta para el Tren Maya y como hay intereses creados, como en el caso del aeropuerto 140 amparos, pues no queremos que esto suceda también en el caso del Tren Maya porque sino, no terminaríamos la obra en el sexenio, si hay sabotaje legal y sería lamentable que no se hiciera esta obra que va a ayudar mucho al desarrollo del sureste”, indicó.

“Y la gente en esta región olvidada de México quieren que se construya esta obra”.

“Por eso vamos a llevar a cabo la consulta, el fin de semana estuve en la región e informe que se va a llevar a cabo la consulta y constatar que opina la gente”.

POSTURA SOBRE SUCESOS DE BOLIVIA

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard señaló que “lo que ayer se produjo lo consideramos un golpe, porque el ejército pidió la renuncia del presidente, lo que violenta el orden constitucional de ese país. México hará valer el derecho de asilo y solicitará una reunión urgente de la OEA“, señaló.

“Lo que hubo ayer frente al pronunciamiento militar fue el silencio”.

“Consecuentemente vamos a proponer que haya una reunión urgente para pronunciarse sobre ello”.