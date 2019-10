Lo más relevante de la mañanera de AMLO 10 de octubre

LA PRIORIDAD DEL PETRÓLEO ESTÁ EN EL SUR-SURESTE:AMLO

Vamos a mantener la misma política de no otorgar nuevos contratos para extracción de crudo hasta que haya resultados de las empresas que ya lo tienen, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El extraer petróleo en aguas profundas puede llevar tiempo, pero ya existen esos contratos, y lo que queremos son resultados.

“Queremos evaluar si hay inversión”, dijo.

El Presidente señaló que México tiene petróleo suficiente en aguas someras y terrestre.

En materia de petróleo tenemos una política distinta, indicó. Antes se invirtió lo mismo en aguas someras tanto en el sur como en el norte, y eso lo consideró un error.

“La prioridad está en los campos del sur-sureste”, afirmó.

SIN ‘LÍNEA’, LA TERNA PARA SUSTITUIR A MEDINA MORA

Sobre la terna para sustituir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Eduardo Medina Mora, López Obrador afirma que el marco legal establece que se propongan tres para que el Senado decida.

“Y tres sin línea”, señala. No como antes que de los tres uno era el agraciado y los otros dos iban de relleno, añadió.

Era el régimen de simulación que se creó desde Porfirio Díaz, añadió.

“Pero son tres y lo decide las dos terceras partes del Senado”.

Tienen que ser gente honesta, íntegra, para los ciudadanos, indicó, no incondicionales para los servidores públicos.

“No estoy de acuerdo en que se amplíe la edad de retiro de los ministros”, agregó.

PROMETE TRANSPARENTAR PROCESO DE SANTA LUCÍA

Sobre la reserva de cinco años la información del aeropuerto de Santa Lucía por parte de la Sedena, el Presidente López Obrador afirmó que se va a transparentar todo.

Hizo alusión al “bombardeo” a amparos y que por eso se tomó esa decisión, pero que terminando el proceso legal se abre toda la información.

“Se pone a disposición de todos los ciudadanos, no tenemos nada que ocultar, no somos iguales a los conservadores”, añadió.

Es probable que por eso se haya hecho la reserva, pero la instrucción es que se transparente todo el proceso, indicó.

Reveló que ayer llegó una solicitud de informe sobre mi persona al Instituto de la Transparencia, solo imaginen que este instituto lo creó el conservadurismo, nunca vieron nada de corrupción, afirmó.

Cuesta mil millones de pesos mantener ese instituto, añadió

Pobre Juárez, Madero, Cárdenas que padecieron a los conservadores que son muy hipócritas, dijo.

REVELA QUE PIDEN INFORME SOBRE SU SALUD Y TOXICOLOGÍA

El Presidente López Obrador reveló una solicitud de información que se hizo al Instituto de Transparencia por parte de “conservadores”.

Dijo que se pidió una constancia médica y psiquiátrica del Presidente de la República, avalado con una empresa competente, que incluya fotografía y firmada por el médico que la expide.

Que se dé a conocer el estado de salud del Mandatario federal, añadió.

Se solicitó, expresó, un análisis general de orina, uno de química sanguínea, dictamen cardiovascular, consultando enfermedades coronarias, hipertensión, males cardio-respiratorios, arritmia, cardiopatía congénica, y si en su vida ha sufrido de parálisis facial.

Además análisis toxicológicos.

“Así están, pero estoy al 100, me dio una gripa, pero ya estoy saliendo”, dijo.

Es un exceso, afirmó.

ADMITE QUE CRECE EL ROBO DE GAS

El Presidente López Obrador admitió que sí está creciendo el robo de gas.

“Estamos trabajando para reducir este delito y vamos a presentar un informe”, indicó.

También dijo que se está dando otro tipo de combustible que se está dando en el sureste, como aditivos.

Lo que se vende es de mala calidad, y hay informes de que es robado.

‘NO SE INTERVENDRÁ EN ASUNTO DE ECUADOR’

El Presidente dijo que desea que se resuelvan los problemas en Ecuador.

“Somos respetuosos de la política de cada país, pero pedimos que no haya violencia, no vamos a intervenir”, indicó

PIDE QUE INFORMEN QUIÉN PAGA CAMPAÑA CONTRA SANTA LUCÍA

El Presidente López Obrador pidió que informen que empresas extranjeras mienten para decir que no se puede operar le aeropuerto de Santa Lucía.

Pide quien se opone a la construcción diga quien paga toda esta campaña. “Que haya transparencia, que den la cara”.

AFIRMA QUE YA LIBERARON FONDOS PARA LOS PUEBLOS DE GUERRERO

El Presidente López Obrador dio a conocer que ya se liberaron los fondos para los habitantes de la montaña de Guerrero.

Dijo que lamentablemente tardó, pero que así es como dejaron el “elefante reumático”.

En respuesta a un cuestionamiento del extranjero, dijo que se va a limpiar todo, la corrupción, el nepotismo.

Antes, dijo, gente sin experiencia se convertía en proveedor del gobierno.

De repente vendían maquinaria, pero trabajaban en un despacho o eran asesores de un diputado, añadió.

“Cuesta acabar con eso, pero vamos a limpiar; además no tiene uno que andar preocupado de dónde va a salir el dinero”.

Si se elimina la corrupción hay presupuesto para la escuelas. No hay problemas si se evita la corrupción”, aseguró.

Y los que piensan que se van a agazapar, que nos van a engañar, se van a llevar una sorpresa, dijo.

Hasta ahora no tenemos problemas, solo lo que se heredó, pero no me ha llegado a decir Santiago Nieto, “este funcionario nuestro ya envió tanto dinero a este paraíso fiscal”, expresó.

El que lo haga va a ser castigado, advirtió.

‘EL BANCO DE BIENESTAR TENDRÁ 13 MIL SUCURSALES’

El Banco de Bienestar contará con 13 mil sucursales, reveló el Presidente.

Cada semana estamos pidiendo reportes sobre cómo vamos en este proyecto que debe de ir de la mano con la expansión de Internet.

“Ya se está trabajando sobre la conectividad”, expresó.

Se va a convertir en un banco importantísimo porque tendrá capacidad de distribuir 13 mil millones de pesos para programas sociales, dijo.

Además podrá recibir remesas; estará ubicado en lugares apartados, agregó.

Antes, indicó, los banqueros y empresarios se enfocaron a las zonas urbanas y olvidaron el potencial que tiene el medio rural.

Ahí está la tierra, los bosques, el petróleo, la cultura; y ahí falta mucho, añadió.

Ahora, expresó, la estrategia es atender de la periferia al centro.

RECHAZA QUE ESTÉ EN PROCESO LEGALIZACIÓN DE MARIGUANA’

Sobre la legalización de la mariguana, el Presidente dijo que es parte de un proceso que no se está tratando todavía.

Señaló que Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, es libre Nadie tiene libre.

Dijo que difiere de lo que digan otros funcionarios el Gobierno Federal.

Agregó que política es tiempo, que por ahora se atienden problemas de las adicciones.

Primero es que haya bienestar y trabajo, que se atiendan los jóvenes, indicó.

Todo esto se tiene que ver porque no es solo una cosa, aseguró, es un plan integral de varias acciones.

AFIRMA QUE YA SE RESOLVIÓ CASO TENERÍA

Sobre los normalistas de Tenería, el Presidente dijo que el asunto ya se resolvió.

Expresó que lo importante es resolverlos con diálogo, pero más prevenirlos.

“Hay que estar atentos de estos conflictos, porque problema que se soslaya, estalla”, señaló.

Hay que estar atendiendo a la gente, a los jóvenes, sin usar tanto lo coercitivo, indicó.