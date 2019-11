Lo más relevante de la mañanera de AMLO 1 de noviembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Palacio Nacional para brindar su conferencia de prensa matutina y responder a los cuestionamientos a reporteros así como informar los avances en su gobierno.

SUBASTA

El director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, Ricardo Rodríguez Vargas, anunció la quinta subasta con sentido social que se realizará el domingo 10 de noviembre de 12:00 a 14:00 horas en el Complejo Cultural Los Pinos.

Se subastarán:

45 lotes, precio inicial de salida 32.4 mdp

24 vehículos 2 embarcaciones

2 embarcaciones

9 inmuebles

CULIACÁN

Reafirmó que en el caso del operativo fallido para capturar al hijo de “El Chapo” en Culiacán, Sinaloa se actuó bien, e incluso sostuvo que ese hecho marca un antes y un después en la política de seguridad, pues ya la prioridad no es la guerra o el uso de la fuerza, sino pensar en salvar vidas y lograr la paz con otros métodos.

“Somos servidores públicos y todos corremos un riesgo y desde luego tenemos que actuar con precaución, no ser temerarios, pero el que nada debe nada teme” aseguró respecto al nombre revelado el día de ayer del Coronel Juan José Verde.

“Va a tener la protección que tenemos todos desde luego y quisiéramos proteger a todos los ciudadanos y lo mejor es decir no a la violencia y no estar recreando este ambiente”.

“Antes hasta se burlaban las autoridades de los fallecidos, se generaba odio, ya no es la guerra, ya no es el aniquilamiento ni el exterminio, ahora es pensar en salvar vidas, lograr la paz y la tranquilidad con otros métodos”.

Posteriormente Alfonso Durazo agregó que “en la reunión del jueves en la noche tuvimos conocimiento que desde dentro del inmueble había comunicación con los enlace criminales de fuera”

“Hay un convenio de extradición México-EU desde 1978 y es con base en ese contrato que se compromete la colaboración del gobierno mexicanos para concretar una orden de detención con fines de extradición”

Por su parte, Luis Cresencio Sandoval,titular de la Sedena, mostró la línea de tiempo de los hechos y puntualizó que el Coronel Juan José Verde está ubicado en la CDMX, y aquí coordinó los esfuerzos no participó en el operativo pero quien llevó a cabo el ejercicio para detener a Ovidio Guzmán es otra persona que por razones de la investigación no se dará a conocer su nombre”

“Se citó al servidor público que coordina los esfuerzos de este grupo desde la CDMX”

El mandatario mostró el video de la conferencia del día de ayer para aclarar el punto pues asegura se malentendieron las cosas.

“Hoy cumplimos 11 meses y hemos avanzado muchísimo nada más en la creación del marco legal estamos hablando de una nueva constitución con todo lo que se ha aprobado como el que sea delito grave la corrupción”, señaló el mandatario.

NO HAY RECESIÓN

Luego del reporte del INEGI sobre crecimiento económico de 0.01 por ciento en términos reales en el tercer trimestre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “técnicamente, no hay recesión” y que el avance escaso “es porque estamos poniendo orden; ya no es gastar por gastar, no es otorgar contratos a diestra y siniestra”.

“Lo primero era poner orden, ya lo conseguimos, se hablaba de la transición para aplicar todos los cambios para iniciar una nueva etapa y en materia económica, de acuerdo a mis datos, vamos muy bien; habría que ver todos los indicadores no sólo de crecimiento”, sostuvo en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Tras subrayar que el gobierno ya no tiene empresas favoritas, el Ejecutivo federal afirmó que “se han creado empleos, el salario ha aumentado como nunca, la economía popular anda bien que se refleja en el incremento al consumo, tanto en tiendas departamentales como en el comercio al menudeo”, entre otros factores económicos positivos.

CULIACÁN

“Aquí lo importante es que ellos deciden, el gabinete decide que hay que detener y se me notifica”.

“Si yo hubiese estado pensando como otros hubieran dicho pues no ni modo van a perder la vida algunos pero el estado tiene que imponerse, la ley es la ley”.

“Entonces la respuesta fue, actúen ustedes como han decidido,yo lo respaldo”, indicó López Obrador.