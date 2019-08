Llama AMLO a a confiar en los soldados que colaboran en la Guardia Nacional

A confiar en los soldados que colaboran en la Guardia Nacional llamó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“De aquí de Oaxaca hay muchos soldados; quiero decirles que el soldado es pueblo uniformado; no hay que verlo con malos ojos; nos ayudan mucho los soldados; a mí me están apoyando no saben ustedes cuánto; si no fuese por la Secretaría de la Defensa, o la Secretaría de Marina, ¿cómo enfrentaría yo al huachicol y a todas las bandas que quieren apoderarse de nuestro país?”, refirió.

Ello, al ser abordado tras un recorrido por el hospital rural del municipio oaxaqueño de Miahuatlán.

López Obrador apuntó que no se va a usar nunca al Ejército y a la Marina para reprimir al pueblo, y que si bien se está capacitando a los elementos castrenses en respeto a los derechos humanos, tienen conciencia de que no deben agredir.

“No va a haber represión; no se va a usar nunca al Ejército y a la Marina para reprimir al pueblo; eso lo puedo garantizar porque soy el Comandante de las Fuerzas Armadas.

“Estamos, ahora, creando la Guardia Nacional para que nos ayuden los soldados y los marinos; la única cosa que estamos cuidando, y ellos están muy conscientes, es que se tienen que respetar los derechos humanos, pero, como vienen del pueblo, ellos saben lo importante que es no agredir al pueblo, no agredir a la gente; por eso, un aplauso a las Fuerzas Armadas”, refirió López Obrador.