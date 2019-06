Las calificadoras están mal, utilizan métodos anticuados: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa matutina fue cuestionado sobre los recientes resultados de las calificadoras a lo que respondió que los métodos que usan no han cambiado desde hace tres décadas.

“Respetamos la opinión, pero seguimos sosteniendo que vamos bien, que va a crecer la economía y cuando menos va a crecer al 2%”.

“Y en el sexenio vamos a cuplir el compromiso de crecer al 4%”, aseguró.

“La falla que tienen las calificadoras y los expertos es que aplican la misma metodología de hace más de tres décadas, es la metodología que se utilizó durante el periodo neoliberal que no tomaba en cuenta la variable corrupción, por eso sus pronósticos no resultan, no van a tener éxito, pero a las pruebas me remito”.

“No preocupa, porque nosotros no vamos a contratar deuda ni aumentar la deuda pública, está muy bien la recaudación”.

“No tenemos problema de inflación a pesar de que está lloviendo fuerte”.

“Vamos bien y de buenas”, indicó.