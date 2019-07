La rebelión de los federales no me preocupa ni me ocupa: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró durante su conferencia de prensa matutina que las manifestaciones de la PF no le preocupan.

“Celebro que vaya la transformación sin violencia, realmente con muy pocos problemas”, señaló.

“Estoy más dedicado, me ocupa más el resolver asuntos pendientes como la inseguridad y la violencia, no esto de la rebelión de los PF , no, me preocupan los homicidios, los secuestros, los robos a la gente, esto…si no tienen razón, ni modo que la gente les vaya a aplaudir y los vaya a apoyar”

“Lo otro es lo que sí me preocupa y ocupa y es lo que tenemos que resolver”, finalizó