Judicatura debe informar sobre sanciones en Poder Judicial: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que el Consejo de la Judicatura Federal, al que consideró “el Poder Judicial dentro del Poder Judicial”, debe aplicarse más e informar sobre las sanciones a jueces, magistrados y ministros.

Al ser cuestionado sobre los señalamientos de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien señaló que “la toga da apariencia de honorabilidad. En ocasiones, sólo es apariencia”, dijo no estar de acuerdo con hacer acusaciones generalizadas, pues en todas las instituciones hay buenos funcionarios y otros que no están a la altura de las circunstancias.

Sin embargo, a manera de recomendación, el mandatario federal planteó que informar más sobre las sanciones, “porque a lo mejor por falta de información es que se piensa que no se está actuando con rectitud en el Poder Judicial”, por lo que si hay sanciones a jueces, magistrados o ministros que se informe.

Es una recomendación respetuosa, indicó, creo que eso ayudaría muchísimo, durante mucho tiempo no se sancionaba a nadie, “el Poder Judicial era como el Castillo de la Pureza, entonces para qué tener una institución como la Judicatura sin ninguna función, al no ser que en ese poder no existieran anomalías, que también podría ser el caso”.