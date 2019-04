Juan Gabriel “esté vivo o esté muerto” es una persona excepcional: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la supuesta muerte del Divo de Juárez. Juan Gabriel y respondió que:

“Este tema no lo evado, lo trato, porque es una persona, esté vivo o esté muerto, excepcional, extraordinario, un gran artista”, dijo el mandatario.

“Es amor eterno”

“Cuando fui jefe de gobierno lo invitamos al Zócalo y como era, cantó y cantó y me espero hasta las 6 de la mañana que yo llegaba a las reuniones de seguridad, y tuve con él muy buena amistad un personaje, un gran artista, con dimensión, social un liberal”, aseguró.

“Una extraordinaria persona independientemente de cualquier otra cosa”.

“Si se acercó a mí una persona que me dice que él sabe que vive Juan Gabriel y me entregó una carta, pero hasta ahí nada más, no puedo decir más, no hay elementos que prueben nada, vamos a dar como hecho de que vive… por sus canciones, por su talento, por ser una persona buena, extraordinaria”.

“Una persona libre, patriota, muy defensor del pueblo de México, vamos a quedarnos con esa imagen”. indicó López Obrador.