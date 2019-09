Jamás se me ha acusado de corrupción; el reportaje es falso: Manuel Bartlett

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, reiteró hoy que es falso el reportaje que lo involucra en corrupción y agradeció que la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo investigue porque todo su patrimonio es transparente.

Durante la conferencia de prensa matutina donde acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador, el director de la CFE respondió:

“Tengo toda una vida en el servicio al gobierno mexicano y tengo el patrimonio que desarrollado en estos años perfectamente definido en mis declaraciones patrimoniales año con año he presentado a la función pública cinco años como establecen las leyes anteriores para que puedan tener un conocimiento preciso de cómo se fue construyendo este patrimonio”.

“Jamás se me ha acusado de corrupción en todos estos años he manejado muchos recursos en diversas funciones y todo está en mi declaración patrimonial”, señaló.

“Sobre la investigación el presidente nos ha señalados que nuestro patrimonio tienen que ser públicamente discutidas de manera que yo aprecio que la función pública inicie una investigación porque estoy seguro que mis datos son correctos”.

“El reportaje es falso se me atribuye propiedades que no son mías no existe prueba alguna de que yo haya escondido esas cantidades inverosímiles”.

“En este reportaje casi me atribuyen la propiedad de una manzana, pero lo importante es la instrucción del presidente de aclarar nuestro patrimonio y repito jamás se me ha acusado de corrupción alguna en este caso se me atribuye una propiedad que no es mía”.