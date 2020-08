‘Importante, muy importante’, captura de ‘El Marro’: AMLO

En video subido a sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador se congratuló por la captura de José Antonio Yépez, alias, “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, que calificó de “importante, muy importante”.

“Ya la secretaría de la Defensa, con el apoyo del gobierno del estado, lograron esta detención, que es importante, muy importante.

“Hoy en la mañana me informaron, como a las 6:00 de la mañana, que lo habían detenido en una casa donde tenía a una persona secuestrada”, refirió López Obrador.

Al hacer alusión a la violencia que asola a Guanajuato, el titular del Ejecutivo federal estableció que creció al amparo de la impunidad y de las complicidades y componendas con autoridades municipales y estatales, de ahí que diera la fórmula para contenerla.

“En primer lugar, que no haya pobreza, que los jóvenes sean atendidos; no darle la espalda a los jóvenes para que no los enganchen y no se los lleven los delincuentes.

“En segundo lugar, que no haya corrupción y que no haya impunidad, que la autoridad no proteja a la delincuencia”, refirió López Obrador.

Y acabar con la protección a una banda mientras se persigue a otra.