Hay que observar, pero con respeto, impeachment a Trump: AMLO

El mandatario abordó el tema del juicio al presidente de los EU, Donald Trump y señaló que que hay que observar el proceso de manera respetuosa.

“Lo del proceso de EU hay que observarlo pero con respeto, no es el primer juicio, ha habido otros dos, en el caso del presidente Clinton en el Senado se le exoneró”

Acerca de si son republicanos o demócratas o con quién nos va mejor, pues es relativo, nos fue bien cuando el presidente Lincoln, que era republicano y gobernaba en México el presidente Juárez”

“No nos fue muy bien con un presidente que ordenó la invasión a México, era demócrata”

“Nos fue bien con el presidente Franklin Delano Roosevelt y ya de los otros mejor no hablamos”

“De manera muy especial hemos contado con la colaboración y respeto el presidente Trump y no es un asunto personal, no es como me trata como presidente de México sino como trata a nuestro país esto va mas allá de la amistad”, señaló AMLO.

“Hemos tenido buen trato y buena relación de cooperación una prueba es esto del tratado”