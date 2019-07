Hay mano negra, dirigentes de movimiento no trabajan en la PF: AMLO

“Reafirmo mi postura de ayer es un movimiento que no tiene razón de ser, no tiene fundamento porque no hay despidos, porque no se están quitando salarios, prestaciones, el ingreso a la GN es voluntario, está establecido que en 18 meses desaparece la PF”.

“Los que quieran hacerlo pueden inscribirse en esta nueva función, pero en esencia no se va a despedir a nadie no se le quita ninguna prestación a nadie”.

Criticó a la prensa por la cobertura que se dio al tema de la Policía Federal “ahí sí hubo cadena nacional, los medios convencionales estaban encadenados de que había un gran conflicto en el país por el tema”.

“Cuando hablo de mano negra es porque los que estaban ayer dirigiendo el movimiento no trabajan en la PF pertenecen a organizaciones de otro tipo, hoy a las 11:00 va a informar el secretario, para que estemos informados porque ayer corrió la noticia”.

“Dicen que no hay mal que por bien no venga, lo de ayer es una muestra evidente de que se había echado a perder la corporación, ayer decían que no querían que les hicieran exámenes, entonces ¿cómo va a ser la cosa?”.

“¿Va a entrar cualquiera a la GN? ¿Vamos a simular?”.

“También puede ser falta de información y manipulación”.

“La democracia es orden, es orden democrático y la política se creó para poner orden en el caos”.

“Que la gente nos apoye para que se pueda resistir y no caer en chantajes, como en lo del huachicol, nos ayudó la gente, esto es otro asunto y no tienen ningún fundamento, ya ordene que se haga una investigación a fondo y que se den a conocer las denuncias de corrupción y se investigue más sobre el manejo de la PF”.

“Están en su derecho de convocar a paro”.

“Ya se desplegó la mayoría de la GN a sus distritos y decirles que ya estaba muy echada a perder esta corporación, por eso fue buena la medida de crear la GN”.

DESPLIEGUE DE LA GN

“Ya casi todos están en sus regiones, de 150 regiones, en el informe de hoy nos faltan 18 por cubrir pero van en camino las caravanas de la GN sobre todo hacia el Norte”.

“Ayer algunos que estaban inscritos decidieron salirse, no pierden su trabajo, pero no van a a regresar a la GN, porque eso es indisciplina”.

“Necesitamos seguridad pública, les hablé a los de la GN hace unos días cuando inició la operación de esta nueva institución y les dije que necesitábamos de sus apoyo porque tenemos el problema de la inseguridad y la violencia y les dije que se alejaran de las tentaciones no a la corrupción”.

“Creo en la mística, creo que el ser humano tiene que actuar a partir de ideales, de principios, de una creencia”.

¿DEPORTACIONES MASIVAS?

“No tengo esa información, al contrario hay muy buena colaboración en el plan migratorio”.

“De todas maneras mañana se va a informar sobre el tema migratorio,los subsecretarios de Relaciones Exteriores les van a informar”.