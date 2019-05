Hacer su parte, pide López Obrador a beneficiarios de programas sociales

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a beneficiarios de programas sociales a no desaprovechar las oportunidades que éstos brindan y a acelerar el paso para obtener pronto los beneficios.

Además, en Ixtapangajoya, tras señalar que esperaba una llamada de un gobernante del extranjero y debía estar cerca de donde hubiera señal, López Obrador confirmó que habrá un programa especial para conectar a las comunidades del país con Internet y telefonía celular antes de que termine su gobierno.

Sostuvo que esa situación se va a acabar porque “vamos a tener comunicación en todos los pueblos” y reiteró que se pondrá al sureste del país en correspondencia con el resto, para que haya desarrollo como en el centro y norte de México.

Al encabezar una asamblea en el ejido Nueva Esperanza bajo una torrencial lluvia, dijo que su mayor preocupación es que no alcance el tiempo para consolidar los resultados de programas como Sembrando Vida, cuyo plan expuso ante integrantes de la comunidad, pues dejó en claro que no es un dictador y no se reelegirá.

“Pedimos que no se desaproveche esta oportunidad, que cumplan ustedes con su responsabilidad”, expresó a ejidatarios, quienes tendrán bajo su responsabilidad sembrar y cuidar árboles maderables, para lo que recibirán “el dinero, la planta y el apoyo”.

“Mi mayor preocupación es que nos alcance el tiempo” y que surja la tentación de echar abajo los árboles plantados después de que finalice su sexenio, porque “no me voy a reelegir, ni voy a gobernar más tiempo, no quiero convertirme en un dictador, ni siquiera en un cacique”.

Antes, en un acto privado de evaluación de ese programa, en la ranchería Jana Primera Sección, en el municipio Ixtapangajoya, también recalcó que los beneficiarios no se deben engañar ellos mismos y decir “sí voy a ir a sembrar, pero no, no voy porque no tengo ganas, mejor me quedo en la hamaca. Y va pasando el tiempo y no se sembró y se recibe el apoyo pero no se desquitó porque no se trabajó”.

Luego, en el ejido Nueva Esperanza, apuntó que se debe ir “hacia adelante, rápido, cambiando las cosas”, y que si a su gobierno le va mal pues así es la democracia, y si “la gente decide regresar a lo de antes cuando menos que les cueste trabajo echar para atrás lo que ya hemos avanzado”.

Acompañado por el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, sostuvo que en los seis años de su gobierno “no va a faltar el apoyo” y se van a impulsar las actividades productivas, pues ninguna nación prospera si no es con producción y trabajo.

Empapado por la lluvia que ingresaba en el área destinada para el presidium colocado bajo un arco techo, que no fue suficiente para cubrir al mandatario y a los asistentes, agregó que con el programa Sembrado Vida se plantarán 500 mil hectáreas de árboles sólo en Chiapas, 200 mil en el primer año, y dará trabajo permanente, no temporal, a 400 mil campesinos.

Previo al evento, López Obrador se detuvo a dialogar con los padres de un menor que padece hidrocefalia, el segundo hijo con ese padecimiento, e instruyó a la secretaria María Luisa Albores a facilitar el traslado del niño a la Ciudad de México para su atención.