Hace AMLO efectivos estímulos a atletas de Panamericanos de Lima 2019

El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó en Palacio Nacional los estímulos económicos prometidos a atletas y entrenadores que participaron en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en Perú, en reconocimiento a su buen desempeño.

En el acto, el mandatario dio a conocer que los recursos les serán entregados en una sola exhibición “desde hoy o mañana”, y que en el caso de quienes obtuvieron medalla de oro llegará a los 720 mil pesos, que corresponden a 60 mil por mes, mismos que los atletas deben administrar durante un año.

“No queremos nosotros administrar su dinero porque ya todo lo que estamos entregando al pueblo lo estamos entregando de manera directa. No se van a entregar 20 mil pesos cada mes”, precisó.

Al respecto, el titular del Ejecutivo federal les señaló a los deportistas que “ustedes son mayores de edad, son responsables, tienen disciplina, ¿o no?”.

Ello, luego de informar que a todos los integrantes de la delegación mexicana es decir, tanto atletas como entrenadores que participaron en la justa deportiva, se les entregarán 240 mil pesos, equivalentes a 20 mil pesos al mes, salvo quienes obtuvieron alguna medalla, quienes recibirán una beca mayor.

A los atletas que obtuvieron medalla de plata se les entregarán los 20 mil, más 35 mil pesos, por cada mes, mientras los que ganaron bronce obtendrán 20 mil pesos, más 25 mil mensuales.

Durante la ceremonia, el presidente enfatizó que “no queremos nosotros ponernos, colgarnos, ninguna medalla, porque el esfuerzo es de ustedes, de sus familias y de sus entrenadores”.

Asimismo, afirmó que anteriormente, el gobierno estaba en la retaguardia, y no en la vanguardia, promoviendo el deporte.

Recordó que los recursos provienen de una subasta que realizó el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en la que el bien, valga la redundancia, por el que se obtuvo más dinero fue la residencia incautada al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, por la que el empresario Carlos Bremer pagó un total de 102 millones de pesos.

Sobre el tema, López Obrador hizo un reconocimiento al hombre de negocios por apoyar al deporte mexicano mediante la adquisición, además de lo que se obtuvo por la subasta de otros inmuebles y artículos decomisados a delincuentes.

Acompañado por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, y la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, el mandatario dijo a los 544 atletas que “el gobierno va a pagar la deuda que tiene con ustedes para ponernos al corriente y que más adelante estemos parejos y que no les quedemos a deber nada”.