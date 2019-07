Hablará AMLO cara a cara con pobladores que mantienen tomados gasoductos

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que personalmente intentará entrar en razón a los pobladores que mantienen tomados gasoductos.

“Voy a hablar con todos los que tienen detenidas estas obras; voy a llevarles la cuenta de lo que se paga y prefiero entenderme con ellos, llegar a arreglos, que haya beneficios, que yo pueda cumplir como presidente.

“Y que nos permitan terminar esas obras porque no fue culpa de nosotros; estuvieron mal; esos gasoductos fue un exceso; fue un negocio malo para la hacienda pública, pero qué hacemos ahora; ni modo que metamos la cabeza en el suelo, como el avestruz”, refirió el titular del Ejecutivo federal.

En el caso de la termoeléctrica de La Huesca, en Morelos, López Obrador hizo un llamado a evitar que se vuelva chatarra.

“También les digo a los que tienen tomados los ductos y las instalaciones en Morelos, en la planta termoeléctrica, no podemos conectarnos; faltan 100 metros, por una oposición menor; estamos procurando que se resuelva porque no podemos dejar que esa planta se vuelva chatarra.

“Si tenemos parada esa planta se está perdiendo, pero pierde el pueblo; si un gasoducto se tiene detenido tenemos que pagar una multa a las empresas que construyeron esos gasoductos, pero con esos contratos leoninos”, puntualizó el titular del Ejecutivo federal.