Hablamos como amigos: AMLO sobre reunión con familia LeBarón

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en la reunión con integrantes de la familia LeBarón “hablaron como amigos” e indicó que hay una relación de mucho respeto, y “se les informó bien” de lo que el gobierno realiza y avanza en las investigaciones por esclarecer los hechos del 4 de noviembre.

“Voy a hablar de generalidades porque no puedo detallar sobre el tema”.

“La reunión se dio en un ambiente de mucho respeto, de mucha comprensión hacia ellos de parte de nosotros por su dolor y lo que implicó este lamentable hecho” señaló el mandatario.

“Al mismo tiempo decirles a que ellos actuaron con respeto hacia nosotros, conozco Galeana, donde está la familia LeBarón, desde hace muchos años y me conocen, he estado en todos los pueblos, he recorrido el país y son gentes buenas”.

“Hablamos como amigos y se les informó bien de lo que se está llevando a cabo de lo que se está avanzando en la investigación”.

“Desde lo que se hizo en las primeras horas y vamos a continuar para que se esclarezcan los hechos y se haga justicia, eso es lo que puedo decirles”.

“Nosotros tenemos la responsabilidad de atenderlos y dar resultados”.

“Ellos son mexicanos y nosotros tenemos que protegerlos , ellos se sienten orgullosos de ser mexicanos, desgraciadamente se polarizan posturas y hay pasiones pero hay gente muy buena, gente mayor, gente seria, religiosa”.

“En general el mexicano es bueno, es un pueblo bueno”.

Sobre una segunda reunión en enero, el mandatario dijo que “quedamos en vernos, pero ellos van a decidir donde, donde ellos lo decidan, si quieren allá o consideran que es mejor acá, están por decidir eso”.