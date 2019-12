Gobierno trabaja para que la niñez esté mejor: Gutiérrez Müller

La titular del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, dijo a los niños de las cinco Casas Cuna que opera el Sistema DIF Nacional en la Ciudad de México, que el Presidente trabaja todos los días para que ellos y toda la niñez, estén cada día mejor.

Acompañada de la titular del DIF Nacional, María del Rocío García Pérez y del director General del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, destacó que el gobierno tiene la obligación de velar por el bienestar de la niñez del país y porque estén tranquilos y contextos.

“(El Presidente) Les manda a todos y cada uno de ustedes un abrazo grande. Que les diga que está trabajando muy duro para que ustedes y todos niños de México estén cada día mejor”, anotó durante un recorrido por la Casa Cuna de Coyoacán, para convivir con la niñez del lugar.

“Y si no están contentos consigo mismo, yo les voy a dar algunos consejos, todos pasamos por su edad, si tenemos ira, rabia, tenemos que sacarla, no guardarla. No se trata de ir a pegarle al de a lado; hay muchas cosas que pueden servir, arriba hay unos pufs y empezar a pegarle fuerte hasta que se cansen y se les salga ese coraje que tienen.

“Como terapia, yo se los recomiendo mucho y a los adultos también se los recomiendo. Todos hemos sentido alguna vez tristeza o coraje, tomen una hoja en blanco y escriban lo que sean, como nadie va a ver lo que escriben lo rompen, lo queman o lo entierran “, añadió la historiadora.

A las y los niños que cantaron o bien, tocaron un instrumento, Gutiérrez Müller recordó que “hoy cantar, bailar o pintar, escribir, hacer una obra, todo eso sirve para que nuestro corazón esté tranquilo”

“Háganlo que de ahí saldrá algo estéticamente bonito, de este ejercicio de escribir, pinten, canten. Todas las emociones se pueden sublimar para bien y una forma muy sencilla es a través del arte”, expresó.

A quienes laboran en el lugar, les agradeció el velar día a dia, por los menores: “aquí hay responsables que les ayudan todos lo días, los que les dan de comer, los que los cuidan, los que vigilan que no se vayan a escapar, los que son más grandes, a los que no les gusta comer mucho, qué coman mejor”.

Por su parte, María del Rocío García Pérez, destacó la importancia de que las y los niños lleven una educación integral que les permita desarrollar sus habilidades dentro de las cinco Casa Cuna que administra el organismo.

“Estamos muy contentos porque nos acompaña personas muy preocupados por todos los niños en este país. Ella está muy preocupada por las niñas y los niños de este país”, dijo en referencia a la esposa del Presidente.

García Pérez, resaltó los cambios que, tras la llegada de este gobierno, se han hecho al interior de la institución, “porque cuando llegamos aquí (al DIF Nacional), había muchas situaciones en las que no estamos de acuerdo”.

De hecho, los menores no asistían actividades extra escolares; “los niños sólo iban a la escuela regresaban y ahora ya tienen otras actividades en la tarde, deportes, de cultura, de música. nosotros consideramos que la educación debe ser integral y que todos tenemos derecho a una educación integral”.

Por ello, remarcó, “estamos muy contentos porque antes muchos niños no sabían que sus hermanos estaban en otras casas, por ejemplo, y ahora se ven con sus hermanos y esa parte familiar es muy importante para nosotros, entre muchas otras cosas”.

La señora Gutierrez Muller convivió, cantó y disfrutó con los menores, a quienes incluso, regaló el libro “Versos y prosa: Amado Nervo para Niños”.