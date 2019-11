Gobierno ayudará a conciliar en caso Interjet: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que en el caso Interjet-Televisa, el gobierno federal está en la mejor disposición de ayudar a conciliar para que la sempresas sigan dando servicios y sobre todo que se mantengan como fuentes de empleo.

Durante su conferencia de prensa sostuvo que “nosotros tenemos la obligación de apoyar a las empresas nacionales, vamos a estar pendientes para ayudar a que no fracasen, no quiebren las empresas mexicanas”, pero aclaró que esto no significa que se rescatará a empresas con dinero público como se hacía en otros tiempos.

“Últimamente se ha estado hablando no bien de Interjet y nosotros tenemos información que es una empresa que está cumpliendo con su servicio y en lo que podamos ayudar lo vamos a hacer”, expresó el mandatario federal al preguntarle sobre el conflicto entre la aerolínea y la televisora.

Sin embargo, López Obrador aclaró que “no es recurrir al Fobaproa, es ayudar a alas empresas nacionales”, por lo que el apoyo “no significa que se va a utilizar dinero público para rescatar a empresas privadas, no vamos a convertir deudas privadas en deuda pública”.