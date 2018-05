Falso que hubiera negociación de empresarios con Peña Nieto: vocero

El vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, rechazó que empresarios se hayan reunido con el presidente Enrique Peña Nieto para negociación alguna en temas electorales.

En sesión de preguntas y respuestas luego de que el coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa, dio a conocer los avances alcanzados en materia de Protección Civil subrayó: “Pues fake news otra vez, no hubo tal solicitud y por supuesto al no haber una solicitud pues no hubo una respuesta”.