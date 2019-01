Ex presidentes toleraron robo de gasolina: López Obrador

López Obrador sostuvo que el robo de combustible "fue tolerado" por los ex presidentes mexicanos Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero no hicieron nada para combatirlo

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los ciudadanos a no caer en situaciones de pánico y a no dejarse someter por la delincuencia de cara al desabasto de gasolina en algunas zonas del país.

Poco antes de finalizar la conferencia desde Palacio Nacional, López Obrador sostuvo que el robo de combustible “fue tolerado” por los ex presidentes mexicanos Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero no hicieron nada para combatirlo.

“Había una especie de ceguera, no se veía y cómo que no se ve que se están robando mil pipas diarias, era una especie de tolerancia, algo pactado o que se daba por hecho, pero de tiempo atrás, estamos hablando de tres sexenios, así y los sistemas (..) había la información, pero no se actuaba, es muy difícil decir ‘yo no sabía’, las autoridades sabían” expuso.

-¿Fueron cómplices los ex presidentes?, se le preguntó.

-Tolerancia vamos a decir, de todos hubo omisión, lo sabían todos, desde Fox, ¿quién le siguió?, Calderón, todos.

-¿Enrique Peña Nieto le mencionó algo al respecto? ¿Usted lo cuestionó?

-No, no, sobre este tema, pero era evidente que se sabía; tan se sabía que el sistema de información lo encontramos establecido, no así el sistema de información sobre homicidios, sobre robos, una cosa increíble.