Ex ministro Cossío, detrás de amparos contra Santa Lucía: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó hoy al exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, de estar detrás de la “ola de amparos” contra la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía.

“Me dicen que hay un ex ministro de la Corte, Cossío, asesorando a quienes están promoviendo los amparos en contra nuestra, en contra de las obras que lleva a cabo el gobierno, en particular el Aeropuerto de Santa Lucía, y que son 16 despachos de abogados”, expresó el mandatario.

“Es una acción realmente, si no ilegal, sí ilegítima, primero porque un exministro no puede llevar a cabo esas actividades, puede ser que no firme nada, pero si asesora está incumpliendo con su deber de mantenerse al margen después de haber dejado el cargo de ministro”, agregó.

López Obrador garantizó transparencia en la construcción de dicha terminal aérea y confió en iniciar pronto las obras, luego que sean desechados los amparos con el argumento de que impedirlas pondría el riesgo la seguridad nacional.

“Va a haber un asunto de seguridad nacional, pero al mismo tiempo toda la transparencia que se necesita”, expuso.

El mandatario detalló que “lo de seguridad nacional lo estamos haciendo porque si no, no nos permitirían hacer el aeropuerto; vean cuánto tiempo llevamos ya perdido porque estos señores están saboteando, abusando del recurso de amparo”.

“Con un poco de luz en la frente, quién puede sostener que no puede hacerse esa obra en un aeropuerto que existe desde hace más de 50 años, en el aeropuerto de Santa Lucía que es una área ya impactada”, cuestionó.

Reiteró que los amparos “no tienen ningún fundamento” y preguntó a sus promoventes por qué no hicieron lo mismo cuando querían hacer el aeropuerto en el Lago de Texcoco, pese a que “acabaron con cerros, devastaron la zona, y no hubo amparo, no protestaron”.