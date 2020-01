Evita AMLO opinar sobre conflicto en Morena

"No tengo porqué participar en eso, deseo a todos los partidos que resuelvan sus diferencias por la democracia"

El presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a dar un posicionamiento por las diferencias que existen en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), instituto político que él fundó.

“Nada, silencio, no me corresponde, no tengo porqué participar en eso, deseo a todos los partidos que resuelvan sus diferencias por la democracia. Antes el presidente era el jefe político que lo llevaba a la Presidencia y él decidía, ahora ya no”, expresó en su conferencia de prensa matutina.

De acuerdo con el titular del Ejecutivo, la vida interna del Morena corresponde solo a su militancia. Aseguró que sigue en el partido, pero tiene licencia, pues dijo que ahora representa todos los mexicanos.

Indicó que el presidente de México ya no da línea a los partidos, “la línea es que ya no hay línea”.