Estoy contento con lo que se resolvió en el Senado; aunque no les guste a los del PAN: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo satisfecho con el nombramiento realizado el día de ayer donde se eligió a Rosario Piedra Ibarra como presidente de la CNDH.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional el mandatario señaló:

“Lo que decía Morelos que haya tribunales que proteja al débil de los abusos que comete el fuerte”

“Estos muy contento con lo que se resolvió en el senado de darle el nombramiento a Rosario Piedra Ibarra porque ella vivió en carne propia la desaparición de su hermano y fundó junto con su madre el comité Eureka”.

“Ella y su mamá se han dedicado toda la vida a eso, es un ejemplo de dignidad y justicia, Doña Rosario”.

“Estoy muy contento con que se haya tomado esa decisión, que no les gusta a los del PAN, volvemos a lo mismo, ellos quisieran que continuarán los que se han dedicado a solapar violaciones de derechos humanos, entonces es también entendible la actitud que tienen, son posturas distintas”, mencionó.

“Ellos protegían a los represores en el pensamiento de los conservadores está el aniquilar, el arrasar, el masacrar, entonces quisieran que la CNDH siguiera convertida en un florero para simular con la hipocresía que les caracteriza, pero bueno que haya polémica sobre esto es bueno, y que se opongan y que protesten, son oposición”.

“Nosotros cuando estábamos en oposición protestábamos, ellos están en su derecho tiene toda la libertad”.

“Además los medios de comunicación les ayudan, a la mayoría”.

“Televisa hizo un reportaje entrevistando a Rosario y juzgándola, la sentaron en el banquillo de los acusados, está bien, pero no por eso se va a dejar de tomar una decisión para que este asunto tan importante esté en manos de gente con sensibilidad, honesta que no sean tapaderas, alcahuetes, de nadie y en el caso e nosotros es un orgullo poder decir que el estado mexicano ya no es como era antes, el principal violador de los DH”.

“Estamos viviendo tiempos interesantes, que nadie diga que se aburre”.