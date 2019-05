Es un invento la baja del 8%, “la economía está muy bien”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado en el estado de Hidalgo sobre la economía en el país, a lo que contestó que:

“Nuestros adversarios quieren que nos vaya mal, te conozco bacalao aunque vengas disfrazado, traen esa cantaleta que no obedece a la realidad, va muy bien la economía de México”, aseguró el mandatario.

“El peso no se ha depreciado, pese a las diferencias entre EU y China”.

Es un invento la baja del 8%; “la economía está muy bien, no tenemos problema de inflación, se están creando empleos”, indicó.

“¿Cuando habían llevado a la práctica los gobiernos anteriores, que en 5 meses le diera empleo a 500 mil jóvenes, cuándo?”, cuestionó a los presentes.

“¿Cuando se había visto que el presidente no fuese cuidado por 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial?”… “Que se tanspotara en aviones de línea o por carretera, eso no le sgusta, ahora no les gusta que sea delito grave la corrupción”

“Cómo explican que los analistas que desde 1994 hasta la fecha no se consideraba delito grave la corrupción”.

Aseguró además que no se está perdiendo la inversión extranjera.

“Viene el gerente mundial de Coca-cola, me ofrece que van a invertir, que tiene confianza en México, ellos vana a dar a conocer la cantidad de inversión; antier, el gerente mundial de Pepsi; Me manda una carta el coordinador del fondo de inversiones más grande del mundo, para decirme que quieren invertir en México y hacer un congreso este año”.

“¿De dónde sale que se cae la inversión extranjera?”.

“Ha crecido la confianza del consumidor mexicano en el país como nunca, además ¿quien mide eso?”.

“Estan es su derecho de manifestarse, pero no tienen razón”.

“Yo sostengo que está muy bien la economía, le hemos dado una cachetada a lo corrupto, pero con guante blanco”.