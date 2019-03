Es un abuso que un servidor público tenga un cargo de 10 o 12 años sin revocación de mandato: AMLO

"No vamos a revisar nada de eso porque no queremos escándalos, no somos leguleyos, pero es un abuso que se otorgue un cargo a 15 20 años a un servidor público y que no exista ni siquiera un mecanismo de revocación de mandato", señaló