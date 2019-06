En caso Medina Mora aún no hay denuncia ante la Fiscalía:López Obrador

Al hablar sobre la investigación en la Unión Americana en torno a este caso, explicó que la información se dio a la Unidad de Inteligencia Financiera, “pero eso no significa que sea culpable”, y dejó en claro que se investigará para que no haya impunidad, “no se tapa nada, no hay impunidad para nadie”, enfatizó