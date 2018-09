En 30 años México rompió estereotipos y no temió al mundo: Peña Nieto

El Presidente afirma en Nueva York que el libre comercio no sólo debe beneficiar a unas cuantas empresas; asegura que se rompió ‘la idea equivocada’ de que con una economía abierta el planeta nos iba a avasallar

El libre comercio es una ventana de oportunidades para impulsar desarrollo y prosperidad para las sociedades, pero no sólo debe beneficiar a unos cuantos, subrayó el Presidente Enrique Peña Nieto.

Durante el Panel III La Alianza del Pacífico: Un Enfoque Global, sostuvo que el libre comercio no sólo debe beneficiar a unas cuantas empresas, sino también a pequeños productores y emprendedores, para lo cual es importante el uso de la tecnología para ofertar sus productos.

Por ello, apuntó que el marco comercial debe modificarse para que los beneficios alcancen a más personas y permitan cerrar brechas de desigualdad, al reafirmar su convicción de que la apertura comercial ha dejado importantes beneficios.

Junto con los presidentes de Chile, Sebastián Piñera Echenique; de Colombia, Iván Duque Márquez, y de Perú, Martín Vizcarra Cornejo, destacó que México vivió un cambio paradigmático a partir de que se abrió al mundo.

Explicó que en 30 años se pasó de una economía cerrada a romper los estereotipos y la “idea equivocada” de que con una economía abierta “el mundo no iba a avasallar”, y que el país iba a estar “acechado y amenazado por empresas multinacionales”, con el nacimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Precisó que a la postre ese instrumento comercial “resultó una gran oportunidad y ventaja para México”, que pasó de exportar el 33 por ciento de productos manufacturados al 90 por ciento, con un comercio de 400 mil millones de dólares, y la minería y el petróleo pasó a representar menos del 10 por ciento.

En el último día de su gira de trabajo por Nueva York, donde participó en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros foros, Peña Nieto llamó a los países de este bloque a ser audaces, a “no tenerle miedo al mundo”, porque “no es sino en la apertura que nuestras sociedades y agentes económicos pueden competir con el resto del mundo”.

En la mesa moderada por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, afirmó que el libre comercio ha traído importantes beneficios para las sociedades, como el que las empresas exportadoras generan empleos mejor pagados, en promedio 30 por ciento más altos.

Previo a este foro, el presidente Peña Nieto participó en el Diálogo de Alto Nivel sobre la “Aplicación del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático: Hacia la COP24 y más allá”, por convocatoria de António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas.

Dentro de la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas destacó los avances de su administración en favor del combate al calentamiento global y detalló el estado que guardan las Contribuciones Determinadas Nacionalmente (NDC, por sus siglas en inglés).

En este contexto llamó a los países a ser más ambiciosos de frente a la próxima Conferencia de las Partes, que se llevará a cabo en Katowice, Polonia.

Como última actividad, Peña Nieto asistió a la presentación de la pintura del maestro Manuel Felguérez “Agenda 2030”, en las Naciones Unidas, obra al óleo que colgará en el Pasillo de las Banderas del edificio principal de la ONU.