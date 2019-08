El proceso está abierto y el juez va a resolver, no soy Poncio Pilato: AMLO sobre Rosario Robles

"Yo creo que es un logro el que no haya impunidad, el que exista un auténtico estado de derecho", indicó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionados durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional sobre la vinculación a proceso de Rosario Robles y el ordenamiento de dos meses de prisión preventiva por el ejercicio indebido de recursos públicos.

Ante esto el mandatario señaló que “es un asunto que está atendiendo al fiscalía y el juez va a decidir si se declara formalmente presa a rosario robles, de acuerdo al procedimiento se tiene que llevar a cabo un juicio en estos días, hay un término legal para ver si procede o no el amparo y acerca del involucramiento de otros servidores o ex servidores públicos, eso también es parte de la investigación y es quien va a decidir sobre este asunto”.

“Estamos ante dos organismos autónomos primero la fiscalía que tiene autonomía del poder Ejecutivo”.

“Antes dependían del titular del ejecutivo ahora se trata de una institución autónoma”.

“Yo en una o dos veces he visto en actos oficiales al fiscal, no he hablado por teléfono con él, ni tampoco utilizo palomas mensajeras”, mencionó.

“Por otro lado el juez pertenece al poder judicial que es también un poder autónomo, tenemos que ir acostumbrándonos a esta nueva realidad porque no era así”.

“El poder de los poderes era el presidente, formalmente había equilibrio pero en la realidad los poderes estaban subordinados y dependiendo de manera directa la procuraduría”, indicó.

“El proceso está abierto hay términos legales y el juez va a resolver en definitiva y va a decidir si existen implicados o hay que llamar a declarar a otras personas pero no es un asunto nuestro tampoco soy Poncio Pilatos”.

“Yo creo que es un logro el que no haya impunidad, el que exista un auténtico estado de derecho”.