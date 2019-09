El petróleo es de la nación; no hay ninguna empresa tan rentable como Pemex: AMLO

El coordinador editorial de IMPACTO, Roberto Cruz, cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al plazo relatado y si no habría riesgo de petrolizar la economía mexicana.

Ante ello el mandatario respondió:

“Nosotros estamos impulsando al mismo tiempo todas las actividades, pero era importante y estratégico el recuperar a Pemex al igual que la CFE, en las prioridades que definimos está el bienestar del pueblo”.

“Lo primero el mejorar las condiciones e vida y de trabajo, lograr el bienestar material y el bienestar del alma”, indicó.

“Por eso se están destinando más de 300 mil mdp de apoyos directos a los mexicanos sobre todo a los pobres, como nunca en la historia”.

“Segunda prioridad; el rescate del sector energético y eso es lo que estamos logrando “

“Estamos ahorrando e invirtiendo porque necesitamos que a partir del 21 los excedentes de Pemex nos van a ayudar a financiar el desarrollo nacional”.

“Y la tercera es la seguridad pública, la paz en el país, es la manera en que estamos trabajando “.

“Como mecánica del gobierno se decidió tener primero muy claro el mal que aqueja a México. Hicimos un buen diagnóstico ya sabemos cual es la enfermedad y la estamos atacando, la corrupción, y eso no solo nos ayuda a liberar al país nos está permitiendo liberar fondos”, aseguró el mandatario.

“Dentro de la estrategia se acordó que no íbamos a tener mil o dos mil programas sino cien, porque había dos mil programas, todo era aparato burocrático y no le llegaba el beneficio a la gente”.

“Por ejemplo son programas masivos los que estamos aplicando”.

Mencionó los programas para adultos mayores, apoyo a campesinos y a jovenes.

“No es solo una actividad y era importante el recuperar para la nación el petroleo”

“No olvidemos lo que decía Rockefeller: ‘el petroleo es el mejor negocio del mundo y el petroleo mal administrado es el segundo mejor negocio del mundo’”.

“No se le paga renta a la naturaleza, extraer un barril de petroleo cuesta 10 dolares y se vende en 60”.

“¿Qué otra actividad económica deja esa utilidad?”, cuestionó el mandatario.

“Por eso es al mismo tiempo, la gran tentación, por eso se fueron sobre el petróleo y querían la privatización por completo, que se dividiera esa utilidad”

“Los contratos que se entregaron, les llaman de utilidad compartida “

“Se entregaron estos contratos así y lo que estamos esperando es que se produzca”

“Todos esto no lo estamos haciendo para cuestionarlos, no se van a cancelar los contratos, nada más que, si no hay producción en eso contratos no podemos decir que van a continuar entregando concesiones”, señaló.

“Lo que estamos ahora haciendo es con la participación de Pemex, que es una empresa de la Nación no es del gobierno, ni siquiera es del estado mexicanos,el petróleo es de la nación”

“En el caso de la reforma energética(…) si una empresa pública es manejada con honestidad y eficiencia, rinde y la utilidad es para la nación y para todos”

“Primero financiar el desarrollo de México, destruyendo la corrupción y con austeridad, eso ya estamos viendo que está funcionando.”

“Para tener más bienestar necesitamos mantener cero corrupción cero lujos y agregarle dos componentes más:”

“La recuperación del sector energético, porque significa ingresos para la nación, no hay ninguna empresa tan rentable como Pemex”, dijo.

“Que se logre más crecimiento económico, porque eso es empleo bienestar finanzas públicas más fuertes, más recaudación”.

“El pronóstico es que este año y el que vienen van a crecer las remesas como nunca en la historia y así no vamos a depender del petróleo”.