El Ejecutivo no abrirá investigación contra Felipe Calderón: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre si se abriría una investigación contra el ex presidente Felipe Calderón ya que se le vincula con Genaro García Luna.

Ante esto el mandatario respondió:

“No se va a iniciar una investigación porque se pensaría que lo haríamos con propósitos políticos, vamos a estar al pendiente de lo que corresponda a México la fiscalía va a cooperar y si ellos deciden abrir un proceso pues es una decisión de una instancia autónoma”, señaló el mandatario.

“Nosotros no queremos que se vea como persecusión”.

“Nosotros llegamos aquí sin tener compromisos con grupos de intereses creados”, aseguró.

“Se puede criticar el por qué nosotros no hacemos la investigación, nosotros cooperamos, lo que no vamos a hacer es proteger a nadie no vamos a ser tapadera e nadie y decir las cosas como son”

“Que también se revise la actuación de las agencias de EU”

¿Cómo es posible que a García Luna se le esté acusando ahora y cuando terminó su mandato se fue a vivir a Estados Unidos a comprar propiedades?, esos asuntos son los que se tienen que atender y nosotros no podemos estar permitiendo que se interprete que estamos persiguiendo a un presidente”

“Corresponde en este caso a la investigación”.

“Si los ciudadanos solicitan que se lleva a cabo una consulta para investigar a los expresidentes”, nosotros actuaremos. Sin embargo, dijo el presidente, “me interesa más la condena pública al modelo que alimentó la corrupción”.

El presidente Andrés Manuel le sugiere a la ciudadanía que se organice para hacer una consulta ciudadana para conocer si se quiere que se investigue a expresidentes, adelanta que su voto sería “no”.

Explicó que una de las pistas de investigación sobre García Luna fue la transferencia de recursos a uno de sus familiares que detectó la Unidad de Inteligencia Financiera.